Shia LaBeouf, actor de ‘Transformers’ recibe sentencia tras declararse CULPABLE por agredir a personas en Madi Gras

Shia LaBeouf, reconocido actor y director estadounidense, famoso por participar en cintas como Transformers e Indiana Jones ha sorprendido a miles de personas al declararse culpable de tres cargos de agresión simple, hechos registrados en el festival Madi Gras. LaBeouf recibió una sentencia suspendida de seis meses y dos años de libertad condicional.

¿Cómo se llevó a cabo el delito que cometió Shia LaBeouf en Madi Gras?

Durante el Mardi Gras; evento conocido como “Martes de Carnaval” el cual marca el inicio de la Cuaresma llevado a cabo en Nueva Orleans el actor Shia LaBeouf protagonizó un altercado ya que participó en una pelea sobre la vía pública lo que terminó con su detención y ahora con su declaración como culpable por parte de él mismo.

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de febrero al exterior de un bar. De acuerdo con algunos testigos del lugar el actor comenzó a golpear a otra persona de manera agresiva manteniéndolo en el suelo. Una de las personas afectadas sufrió una grave afectación en la nariz además de que según lo reportado, el director de cine también comenzó a realizar insultos verbales. Luego de estos hechos el actor tuvo que pagar una multa de cien mil dólares y se le prohibió viajar a Roma. “Este acusado no se toma en serio su adicción al alcohol” fue parte de una declaración de la jueza del caso. Sin embargo, Shia LaBeouf en una entrevista posterior negó tener problemas de alcoholismo, pero externó que el “complejo de hombre pequeño” y que sus problemas están relacionados con el manejo de la ira y el ego.

Problemas legales que ha tenido Shia LaBeouf

Desafortunadamente esta no es la primera vez que el actor Shia LaBeouf se enfrenta con temas legales ya que en 2014 fue expulsado del teatro debido a que comenzó a fumar y a gritar con otras personas en el recinto. Por otro lado, en 2017 presentó cargos legales por intoxicación pública y una conducta inapropiada en Georgia, Estados Unidos. Por otro lado, en 2020 su ex pareja sentimental FKA Twigs (Tahliah Debrett Barnett), lo denunció debido a “agresión sexual, maltrato y angustia emocional”. Sin embargo, hasta el momento esta situación no ha tenido un veredicto final.