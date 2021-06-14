Filtran FOTOS de la película Indiana Jones 5 con Harrison Ford.
La épica saga tendrá una quinta entrega en julio de 2022 y aunque se desconocen detalles sobre la trama, ya se pueden ver algunas fotos.
Los fanáticos de Indiana Jones ya pueden reservar lugares porque la quinta entrega de la emblemática saga protagonizada por Harrison Ford y que marcó a toda una generación, ya está en grabaciones.
Para fortuna de los fans, esta nueva película también será protagonizada por Harrison Ford y aparentemente será épica.
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⚠️ Potential Indiana Jones 5 spoilers ⚠️— Harrison Ford Source. (@FordSource) June 11, 2021
Harrison on set with Toby Jones. pic.twitter.com/hw2VbNQwK0
Todavía habrá que esperar un poco para su estreno que está planificado para julio de 2022 y hasta ahora se desconocen mayores detalles sobre su trama.
Esta semana ya se filtraron algunas imágenes que muestran inicios de las filmaciones en las que el actor Harrison Ford aparece caracterizado como el protagonista de la saga.
⚠️ Potential Indiana Jones 5 spoilers ⚠️— Harrison Ford Source. (@FordSource) June 11, 2021
Some more pictures from set.
📸: Stuart Wallace pic.twitter.com/pr2KJ6eQkV
En las grabaciones de la película, que se realizan en North Yorkshire Morrs (Inglaterra), aparece también el actor Toby Jones, que no se sabe qué papel realizará pero que ya genera intriga.
Lo que también llamó la atención de los fans y que puede verse en las fotos que se filtraron de la película es que Harrison Ford muestra puntos en el rostro, lo que podría indicar que será rejuvenecido para la entrega.
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