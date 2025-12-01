FKA twigs canceló un show en CDMX hace meses… ahora anuncia concierto en el Pepsi Center para 2026

FKA twigs no ha corrido con suerte en nuestro país, pues hasta la fecha había anunciado dos fechas en México y ambas fueron canceladas en su momento. La última vez fue a solo unas cuantas horas de que iniciara el AXE Ceremonia 2025; la artista británica anunció que no podría presentarse debido a problemas con su visa, confirmando también la caída de sus fechas en Norteamérica. La buena noticia: ya tiene nueva fecha para México en el Pepsi Center el próximo 23 de abril de 2026. ¿La tercera es la vencida?

FKA twigs confirma concierto en México para 2026

Desafortunadamente, varios fans han quedado decepcionados y dudando de las palabras de la cantante. Cuando canceló para el AXE Ceremonia 2025, la artista compartió un mensaje contundente en redes sociales: “Estoy devastada por compartir la noticia de que, debido a problemas actuales con la visa, no puedo cumplir con ninguna de las fechas de mi gira programada para el resto de abril”.

En su momento, algunos fans solo lograron decepcionarse más e incluso dudaron de sus palabras, tomándolo de una forma “personal”, pues en 2020 su presentación no ocurrió por pandemia y en 2023 canceló de la nada la fecha que ya tenía confirmada.

Los fans ya bromean con que FKA twigs tiene una “maldición mexicana”, aunque lo cierto es que la artista siempre ha mostrado interés por regresar y compensar a su público.

FKA twigs sí viene a México: Pepsi Center 2026

FKA twigs confirmó su regreso con su BODY HIGH TOUR, un show multimedia que mezcla performance, danza, arte y música experimental.

La fecha quedó para el 23 de abril de 2026 en el Pepsi Center WTC.

Si quieres adquirir tus boletos, toma en cuenta que la preventa se llevará a cabo el 3 de diciembre y la venta general el 4 de diciembre. Toma en cuenta que los boletos se venden rápido.

¿Estás listo para ver a FKA twigs en 2026?

