Tom Felton manda importante mensaje al Draco Malfoy, después de los comentarios que recibió la nueva serie de Harry Potter

El pasado miércoles 25 de marzo se estrenó el primer trailer oficial de la serie de Harry Potter, en la temporada que adaptará el primer libro de la saga: La Piedra Filosofal, dándonos a conocer así la apariencia de la nueva generación que llevará bajo su cargo la interpretación de personajes entrañables como lo son Severus Snape, Hermione Granger o el mismo Harry Potter.

Sin embargo las reacciones han sido bastante distintas en redes sociales, mientras hay unos que apelan a que es bueno tener una versión en donde conoceremos detalles de la historia que no fueron adaptadas a las películas, hay otros quienes no están para nada contentos con el reparto y tachan de ser una serie innecesaria, llegando incluso a que actores como Paapa Essiedu tengan que andar con una seguridad exhaustiva después de haber recibido amenazas de muerte por ser el nuevo Snape.

Esto inmediatamente hizo que a varios se les encendieran las alarmas, entre ellos a Tom Felton, el actor de ahora 38 años quien dio vida a Draco Malfoy en la aplaudida saga de películas de Warner Bros., Felton no dudó en poner su granito de arena y declaró que se había puesto en contacto con Lox Pratt, el actor que es el nuevo Malfoy para la serie de HBO Max.

Para el podcast Happy Sad Confused, Tom Felton declaró: "Me he puesto en contacto con él, creo que es muy importante: 'Aquí está mi número de teléfono, aquí está mi dirección', estoy para sus padres así como para él, o para cualquier otra persona de la serie.", dijo el actor y agregó un importante mensaje: "Este es tu viaje Lox, diviértete tanto como sea posible, toma todas las fotos que puedas, roba tantos accesorios como puedas, van a valer una fortuna. Pero si necesitas una palabra de aliento, estoy aquí".

El actor recalcó que las cosas ahora son muy distintas a cuando él y sus compañeros de reparto eran niños y estaban grabando las películas de Harry Potter, haciendo una clara alusión a que los comentarios de odio pueden llegar a quien sea de forma mucho más inmediata y en mayor escala a lo que sea que su generación pudo haber vivido.

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¿Cuándo se estrena la serie de Harry Potter?

La primera temporada de Harry Potter, La Piedra Filosofal, llegará a la plataforma de HBO Max en Navidad de este 2026. Se desconoce si van a liberar toda la primera temporada en una sola entrega o si tendremos estrenos semanales como otras de las series de la plataforma de streaming.