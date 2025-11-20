Se da a conocer temática de la MET Gala 2026: “Costume Art” ¿pero qué significa?

La MET Gala de 2026, evento que inaugura la exposición anual del del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art en Nueva York y el cual se llevará a cabo el primer lunes de mayo de 2026 ha revelado su temática de exhibición: “Costume Art”.

¿A qué se refiere el “Costume Art"?

Este concepto hace referencia a la relación entre el cuerpo y la vestimenta. En palabras de Andrew Bolton, curador del Costume Center del MET, la temática hace referencia a “la conexión indivisible entre nuestros cuerpos y la ropa que llevamos”, para él la moda “tiene una ventaja sobre el arte porque trata de la experiencia vivida, encarnada”. Esto deja en claro que durante el evento se verá materializado en cada look la relación entre el cuerpo, la moda y el arte.

Cada año el concepto cambia y el público genera opiniones divididas sobre los looks de cada artista. En esta edición hay muchas expectativas sobre lo que se verá, quienes asistirán y qué portarán el lunes 4 de mayo de 2026.

¿Qué artistas se presentarán en la MET Gala 2026?

Si bien aún no se confirman las personalidades que pasarán por la alfombra, cada año hemos visto rostros repetidos por lo que no dudamos que estén presentes como Bad Bunny, Karol G, Shakira, Rihanna, Maluma, Beyoncé, Lady Gaga, Madonna, Jennifer Lopez, Katy Perry, Rosalía, Eiza Gonzalez, Ariana Grande, Zendaya, Nicole Kidman, Blake Lively, Lewis Hamilton, Donatella Versace, Marc Jacobs, Alessandro Michele, Sam Smith, Andy Warhol, Justin Bieber, Hailey Bieber, Kendall Jenner, Kim Kardashian, Kylie Jenner, entre otros.

Por otro lado, cada año se generan listas de los “mejores y peores vestidos” con base en preferencias visuales y estéticas. Sin embargo, la sola presencia de cada figura en la gala representa una fuerte exposición y foco sobre su carrera ya que solo las celebridades más reconocidas tienen la oportunidad de asistir.

¡No todos apoyan la MET Gala!: Grupos opositores

Si bien este es un día muy esperado por conocedores y amantes de la moda no todo el sector social apoya la ejecución de este evento ya que lo han catalogado de “elitista” y expresan que actualmente el mundo atraviesa situaciones de guerra y pobreza, hechos que merecen mayor atención, por lo que en redes sociales no se hacen esperar las críticas negativas hacia este acontecimiento.

