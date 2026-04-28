Actriz de “Wicked” denuncia que no la dejaron abordar avión, por una frustrante razón. “Ojalá fuera falso”

Marissa Bode, actriz que alcanzó la fama por su participación en las dos películas de "Wicked", hizo una denuncia pública en contra de una aerolínea estadounidense. La razón: ella acusa que no la dejaron abordar un avión por usar silla de ruedas.

La actriz de 25 años encarnó a "Nessarose", hermana de "Elphaba" y un personaje clave en "Wicked". Desde los 11 años tiene discapacidad motriz a causa de un accidente automovilístico.

Marissa Bode, actriz de "Wicked", acusa a aerolínea de no dejarla abordar avión por usar silla de ruedas

"Ojalá esto fuera un 'clickbait'. Ojalá fuera falso, pero esto es lo que sucedió", dijo Marissa Bode en un video de TikTok donde explica su situación. Ella narró que se disponía a tomar un vuelo doméstico, se trataba de una conexión con destino a un pueblo pequeño de Pensilvania; no encontraba su pase de abordar y, cuando pidió ayuda para encontrarlo al llegar a la puerta de abordaje, le dijeron que no podría subir.

Le preguntaron si ella podía caminar y respondió que no. La respuesta del personal de la aerolínea estadounidense fue: "lo sentimos pero, por esa razón, tendremos que negarle el abordaje". La justificación fue que el acceso a la aeronave era únicamente mediante escaleras.

"¿Por qué, sabiendo que las personas con discapacidad existen, lo cual claramente a veces olvidan, escogen no actualizar sus aeronaves?", cuestionó la actriz de "Wicked" en su video. "Yo estaba como, 'esto es segregación'".

Marissa Bode aclaró que su manager se había comunicado previamente con la aerolínea para saber si contaban con los servicios necesarios para hacer su viaje, y le habían dicho que sí antes de hacer la reservación. Sin embargo, en las políticas de la aerolínea sí existe una especificación de que algunas aeronaves para 28 pasajeros o menos no cuentan con asistencia de abordaje para personas con discapacidad porque la ley no lo requiere, de acuerdo con una revisión de The Hollywood Reporter.

Luego de que su video se volviera viral, la actriz aseguró que la directora de movilidad de la aerolínea se había puesto en contacto con ella. "Fue muy comprensiva, lo cual aprecio. Hicieron una revisión interna de cómo ocurrió esto, porque sí llamamos antes de reservar preguntando por la accesibilidad. Actualmente están en contacto conmigo en términos de cómo se puede mejorar la situación en el futuro".