¿No sabe perder? Michelle Yeoh critica a la Academia porque “Wicked: For Good” no tiene nominaciones a los Oscar 2026

En las nominaciones para los Oscars 2026, una de las mayores sorpresas fue la omisión absoluta de "Wicked: For Good", la segunda parte de la adaptación cinematográfica del musical de Broadway. Esta película no compite en ninguna categoría este año, a pesar de que el año pasado tuvo 10 nominaciones. Ahora, la actriz Michelle Yeoh se ha manifestado al respecto y confesó que está "muy decepcionada".

Michelle Yeoh tiene un papel secundario y antagónico en las dos películas de "Wicked", como el personaje de "Madame Morrible".

Michelle Yeoh está "muy decepcionada" de que "Wicked: For Good" tenga cero nominaciones para los Oscar 2026

La actriz de "Todo en todas partes al mismo tiempo" dijo que está "en shock", pero "no sorprendida", por la omisión de "Wicked: For Good" para los Oscar 2026. Esto lo declaró para Variety este jueves 12 de febrero, antes de recibir un Oso de Oro Honorífico en la Berlinale 2026.

"Es una película tan hermosa, muy bien hecha... Así que estoy muy, muy decepcionada", admitió Michelle Yeoh. Sin embargo, ella ya tiene una teoría propia de lo que sucedió con las nominaciones. "Creo que a veces el problema es que la gente piensa: 'ya recibieron mucho con la primera, dejen que otras personas tengan una oportunidad'. Pero se siente como, '¡no! ¿Por qué?'".

La actriz elaboró en que "Wicked: For Good" debió tener nominaciones al menos en las categorías de Mejor Vestuario, Peinado y Maquillaje, y Diseño de Producción; "si la comparas con los competidores, debería estar ahí". También precisó que esta película "no es una réplica de la primera", sino que resulta más elaborada y con más locaciones.

Recordemos que Michelle Yeoh hizo historia en 2023 al convertirse en la primera mujer asiática que ganó un Oscar como Mejor Actriz. Esto lo logró con su protagónico en "Todo en todas partes al mismo tiempo". También era la primera vez que recibía una nominación en los premios de la Academia.

Cuántas nominaciones tuvo "Wicked" en los Premios Oscar

En la edición 2025 de los Oscar, "Wicked" compitió en 10 categorías que a continuación enlistamos.



Mejor Actriz (Cynthia Erivo)

Mejor Actriz de Reparto (Ariana Grande)

Mejor Diseño de Vestuario (fue ganadora)

Mejor Edición

Mejor Peinado y Maquillaje

Mejor Música Original

Mejor Diseño de Producción (fue ganadora)

Mejor Sonido

Mejores Efectos Visuales

Mejor Película

Este año resultó especialmente llamativo que "Wicked: For Good" no apareciera en los competidores ni siquiera en categorías musicales, por las nuevas canciones. El año pasado no pudo recibir nominaciones porque sus canciones no eran originales (provenían de una obra de teatro) y este año no entró a la lista con sus dos temas nuevos ("No place like home" y "The girl in the bubble").

