Wicked: For Good sorprendió al no recibir ni una sola nominación a los Oscars 2026, especialmente cuando su predecesora, Wicked, obtuvo 10 nominaciones en la ceremonia de 2025. Dado que la decisión de la Academia dejó incrédulo al fandom de la adaptación de Broadway, un votante anónimo ha salido a revelar los motivos por los que decidieron dejar FUERA a la secuela dirigida por Jon M. Chu - incluidas a Ariana Grande y Cynthia Erivo - y la razón es más INQUIETANTE de lo que se podría creer…

Revelan la INQUIETANTE razón por la que la Academia NO nominó a Ariana Grande y Cynthia Erivo a los Oscars 2026: “Daban escalofríos”

Según reveló un votante anónimo para News Nations Now, la Academia decidió dejar fuera de los Oscars 2026 a Wicked: For Good por el extraño comportamiento entre Ariana Grande y Cynthia Erivo durante la gira promocional de la cinta, pues aseguran que su relación llegó a tal punto de causar “escalofríos”. Además, el votante señala que la película no fue “tan buena” como su predecesora, puesto que no se supo aprovechar la química entre las protagonistas en la pantalla.

"La película no fue tan buena. Las dos tienen una química increíble en pantalla, pero pasaron la mayor parte de la película separadas", asegura el votante. "Además, me decepcionaron por completo sus presentaciones promocionales. Daban escalofríos a mucha gente y, en su afán por sentirse auténticas, dieron la impresión de que estaban haciendo cosplay. Piénsalo así: estábamos protegiendo a Ariana de su ansiedad y a Cynthia de tener que intervenir. Otra vez", aseguró.

¿Qué dice la crítica sobre Wicked: For Good?

Desde su estreno en cines, la recepción de Wicked: For Good ha caído de manera considerable. En sitios especializados en reseñas de cine y televisión, como Rotten Tomatoes y Metacritic, la secuela de Wicked cuenta con una calificación del 66% y un 58/100, respectivamente; mientras que la calificación de su predecesora ronda entre los 80 y 90 puntos.

¿Qué otras películas fueron IGNORADAS por la Academia para los Oscars 2026?

Además de Wicked: For Good, otras cintas que se esperaba ver en la lista de nominados pero que fueron completamente IGNORADAS por la Academia incluyen a No Other Choice, Demon Slayer: Infinity Castle, Bring Her Back y Weapons, aunque en esta última Amy Madigan sí obtuvo una mención como Mejor Actriz de Reparto .

Los Oscars 2026 se celebrarán en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, el 15 de marzo, en punto de las 6:00 p.m. (hora de México). La gala podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por el canal de Azteca 7, así como nuestro sitio web oficial y la app móvil de TV Azteca En Vivo.