Wicked y Monsters University: ¿por qué Internet dice que son la misma historia?

Esto suena como una teoría loca digna de internet, pero curiosamente hay mucho de cierto en ella. Resulta que muchos han encontrado similitudes entre ambas historias… y son más de las que imaginas. Desde el arco narrativo de la protagonista hasta la dinámica con su compañera popular, Wicked y Monsters University podrían parecer estar basadas en el mismo cuento. Para que no te quedes con la duda, aquí te explicamos por qué.

¿Por qué la película de Wicked: Para siempre se parece tanto a Monsters University?

A continuación desglosamos cada punto para entender por qué el debate se volvió viral.

1. Un protagonista verde con grandes aspiraciones

Tanto Elphaba como Mike Wazowski son personajes incomprendidos, apasionados y con sueños demasiado grandes para el mundo que los rodea.

2. El personaje popular al que todos aman

Glinda y Sulley viven prácticamente el mismo fenómeno: son queridos por todos, talentosos “sin esfuerzo” y siempre en el centro de atención.

Obviamente, ese contraste es clave para el conflicto central de ambas historias.

3. Compañeros de cuarto obligados a convivir

Ni Elphaba ni Mike estaban emocionados por tener que compartir habitación con su contraparte popular. Pero al final, esa convivencia forzada crea la química perfecta para una futura y bella amistad.

4. Humillación pública que les cambia la vida

Antes de volverse aliados, ambos protagonistas viven un momento crítico de vergüenza frente a toda la escuela. Este evento es clave para generar empatía en su coprotagonista.

5. El exmejor amigo resentido

Tanto Elphaba como Mike dejan atrás a alguien importante, provocando celos y un resentimiento que afecta su desarrollo emocional.

6. Una directora implacable

Ya sea en la universidad de monstruos o en Shiz, ambas historias tienen una figura de autoridad dentro de esta que resulta ser bastante estricta y difícil de impresionar, incluso para los alumnos estrella.

7. Abandonan la escuela para seguir sus sueños

Este es quizá uno de los paralelos más fuertes: los dos protagonistas renuncian al camino académico para perseguir lo que realmente aman.

8. Conocer al líder… que resulta ser un fraude

Tanto en Wicked como en Monsters University, el héroe que tanto admiraban termina siendo el verdadero villano de la historia y todo un fraude.

9. Una niña entra a su mundo y lo cambia todo

Resulta curioso que en ambos universos llegara de forma inesperada una niña a alterar todos los planes que se tenían trazados.

¿Casualidades? ¿Coincidencias? ¿Tú qué piensas?

También te puede interesar: Nintendo Switch Online suma cuatro clásicos imperdibles a su catálogo: estos son los nuevos juegos

