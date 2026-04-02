Señalan a Brian Littrell, miembro de los Backstreet Boys, de ser homofóbico e insultar a un hombre en una playa de Florida

A través de un video ha circulado una discusión entre un turista y Brian Littrell, miembro de los Backstreet Boys. En el clip se puede ver a ambos pelear a palabras, en uno de los momentos el artista le pregunta al turista si quiere ser una persona homosexual, por lo que ha sido señalado por parte del hombre como una persona homofobica. Sin embargo, el abogado de Brian Littrell asegura que todo se trata de una acusación falsa.

¿Por qué Brian Littrell, miembro de los Backstreet Boys, discutió con un turista?

A través de un video que ha circulado en redes sociales se ha visto que Brian Littrell, integrante de los Backstreet Boys, tuvo una pelea con un turista en una playa de Florida, en Estados Unidos. En el clip se puede ver a ambos molestos y alzando la voz pues el hombre acusa al cantante de “ponerle el celular en la cara” y le expresa que no puede hacerlo. Por otro lado, Littrell, dice “Con esto es con lo que lidio. Con gente como esta, en serio justo así”. Por su parte, el artista también expresó que el turista lo había empujado.

El hombre expresó que Brian Littrell nunca tendría privacidad en dicha playa “Compraste a lado de una propiedad pública. Mira ¡el acceso público! No amigo, todos hemos estado aquí por veinte años. Estás acabado, estás acabado hermano” fueron algunas de las palabras del turista al cantante mientras le aseguró que nunca tendría privacidad en ese lugar.

Hasta el momento Brian no ha hecho declaraciones en sus redes sociales ni ha lanzado un comunicado hablando sobre la reciente situación. Por otro lado, esta no es la primera vez que el artista se ve involucrado con descontentos en Florida ya que en 2025 demandó a la policía de dicho estado por no evitar que turistas entraran a su playa.

¿Por qué Brian Littrell demandó a la policía de Florida?

En 2025 el integrante de los Backstreet Boys compartió que había demandado a la oficina del Alguacil del Condado de Walton debido a que no impedían que turistas lo hostigaran y visitaran su playa privada la cual se trata de una zona que le pertenece a la familia del cantante. Ante esto Brian tuvo que contratar seguridad privada. El vocalista expresó que diversos “intrusos” buscaban hostigar a su familia invadiendo el espacio de la zona.

Luego de su última discusión grabada en video, el artista no ha salido a dar declaraciones oficiales sobre lo sucedido.