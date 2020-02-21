Los Backstreet Boys provoca que México haga un viaje nostálgico a los años noventa con su espectacular concierto.

El pasado 20 de febrero fue una de las fechas más esperadas por los fans de los Backstreet Boys, pues viajaron a México para realizar un concierto que fue todo un viaje nostálgico a los años noventa, lo cual provocó infinidad de emociones.

Desde que la banda estadounidense anunció que tendría una fecha en el Palacio de los Deportes, gran parte de su fandom explotó de emoción; y así fue hasta el día de ayer que se presentaron en el Palacio de los Deportes.

Sin duda, fue un concierto que despertó recuerdos gratos que se vivieron con los grandes éxitos interpretados por A.J McLean, Nick Carter, Brian Littrell, Howie Dorough y Kevin Richardson.

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Después de seis años de su última visita en México, los Backstreet Boys subieron al escenario del reciento con un outfit sobrio, de color negro con algunos detalles rojos. Entre gritos y aplausos fueron recibidos.

En tanto, ellos saludaron a su público que tanto los estaban esperando desde meses para poderlos ver en acción:

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Con su show del DNA World Tour se pretendía que los cinco integrantes de la agrupación interpretaran las canciones de su álbum pasado, el cual lanzaron en enero del 2019, sin embargo, se convirtió en un momento de recuerdos.

Entre las primeras canciones que cantaron los Backstreet Boys se encontraron I Wanna Be With You, Don´t Want You Back y The Call; posteriormente, Brian tuvo su solo con Nobody Else.

La band boy también continuó el concierto con las canciones New Love y Get Down ( You´re The One For Me) y volvieron a tener una pausa con el solo de Howie y el sencillo de Chateau; el cantante conmovió al público tras mencionar que México era un país hermoso al igual que su gente.

As Long As You Love Me y Everybody no pudieron faltar en el repertorio del concierto y, sin duda, pusieron a cantar y bailar a todos los asistentes. Finalmente, terminaron con canciones como Get Another Boyfriend y I Want It That Way.

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