FOTOS: Integrantes de la banda Backstreet Boys fueron captados visitando una taquería en Monterrey.

Si hay algo que aman los mexicanos son los tacos, por lo que su fama de este emblemático platillo ha llegado hasta otros países; algunos turístas no desaprovechan la oportunidad de probarlos cuando vienen, como lo hicieron algunos integrantes de los Backstreet Boys, que fueron sorprendidos en una taquería.

Tacos en la mañana, en la tarde o en la noche, no importa la hora, pero este platillo siempre está a la disposición de los comensales, además no hay nada mejor que comerlos después de un gran concierto como el que dio la ya mencionada banda, la cual se encuentra de gira por varios países, México es uno de estos.

El 24 y 25 de febrero visitaron la ciudad de Monterrey para también dar conciertos de su gira DNA World Tour. Sin duda se convirtieron en dos noches para los regiomontanos, pues los atractivos cantantes dejaron todo en el escenario tras interpretar sus recientes éxitos y algunos clásicos.

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Pero, no fue lo único que impactó a los mexicanos del norte, pues Kevin Richardson y AJ McLean fueron captados en una famosa taquería de esta ciudad. Después de brindar un show de ensueño, los cantantes decidieron caminar por las calles de la colonia Centrito Valle, en donde encontraron un establecimiento famoso de tacos.

De esta forma, estos dos integrantes de Backstreet Boys llegaron como cualquier otra persona a pedir sus respectivos tacos. Claro, que las personas que estaban en el lugar los reconocieron de forma inmediata y no dudaron en acercarse a ellos.

De acuerdo con los testimonios, las estrellas se comportaron amigables ante sus fans, que se llevaron la sorpresa de sus vidas, y aceptaron tomarse algunas fotografías para registrar el histórico momento.

Claro que los fans no perdieron mucho tiempo en presumir sus fotos en redes sociales, las cuales ya se han vuelto virales. Asimismo, ante las acciones que los cantantes tuvieron fueron aplaudidos, pues no se portaron groseros y, además, se animaron a probar los tacos.

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