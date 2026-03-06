¡Podría ir a la cárcel! Registran pertenencias de Britney Spears y encuentran sospechosas sustancias

Britney Spears fue detenida el pasado 5 de marzo en el condado de Ventura, California debido a que se encontraba bajo los efectos de ciertas sustancias por lo que le tuvieron que hacer exámenes médicos. Sin embargo, de acuerdo con el medio TMZ en sus pertenencias fueron halladas sustancias que podrían corresponder con narcóticos, lo que podría tener consecuencias legales, aquí te contamos lo que se sabe hasta el momento.

¿Por qué Britney Spears podría ir a la cárcel?

Cuando La Princesa del Pop fue detenida las autoridades encontraron algunas sustancias en sus pertenencias, estás; de acuerdo con el medio TMZ, están siendo analizadas y los resultados podrían arrojar una pena en prisión. Sin embargo, esto no ha sido confirmado de forma oficial por las autoridades ni ningún medio.

Algunas fuentes cercanas al medio TMZ han dicho que las sustancias que le encontraron a la cantante se tratan de pastillas Adderall, esta sustancia es un medicamento estimulante del sistema nervioso central. Algunas fuentes han dicho al medio que la artista viajaba a México para conseguir droga, pero eso no ha sido confirmado por las autoridades.

De acuerdo con TMZ “si las drogas en su organismo contienen niveles altos de narcóticos, los jueces tienen la facultad de ordenar que la persona encarcelada pase tiempo en prisión”. De acuerdo con algunas fuentes cercanas a la cantante de pop, las pruebas que le realizaron luego de su detención arrojaron que la artista tenía 0,06 % de alcohol en su sangre, cifra inferior al límite legal de 0,08 % en California, lugar donde ocurrieron los hechos.

Hasta el momento no se ha confirmado cuál será su situación legal pues se espera que se arrojen los resultados de lo que contienen las sustancias que le fueron encontradas.

¿Qué dijo el manager de Britney Spears sobre su detención?

El representante de Britney Spears dijo que lo que había ocurrido había sido un incidente desafortunado e inexcusable. “Britney tomará las medidas correctas y cumplirá con la ley, y esperamos que este sea el primer paso para un cambio tan esperado en su vida” fueron algunas de las palabras que expresó, de igual forma dijo que ojalá la cantante pueda recibir el apoyo y la ayuda que necesita en estos momentos.

