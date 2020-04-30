‘Trolls 2’ se estrena en Internet y logra el mismo éxito que en las salas de cine llegando a los 100 mdd.

Varios estrenos de películas se vieron afectados por la actual pandemia que se está viviendo en el mundo a causa del coronavirus. Sin embargo, la producción de Trolls 2 probó una nueva manera de lanzar la animación aprovechando la tecnología y las plataformas digitales logrando recaudar 100 millones de dólares.

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La película se convierte en una de las pocas producciones que no se esperaron a la reapertura de los cines que, como medida de salud, tuvieron que cerrar para evitar más contagios que se pudieran salir de control.

Esta animación llega como la secuela de la que salió en el 2016 y que logró recaudar cerca de los 116 millones de dólares en sus primeras tres semanas. Sin embargo, con el estreno digital se rompió uno de los miedos más grandes de los creadores de estas cintas.

El dirigente de NBCUniversal, Jeff Shell declaró que Trolls 2 rompió con todas las expectativas que se tenían, logrando superarlas y recuperando la inversión que se hizo.

Los resultados del ‘Trolls World Tour’ han excedido nuestras expectativas y demostrado la viabilidad del formato digital bajo demanda

Aun así, están esperando a que las medidas de seguridad sean levantadas y en cuanto eso suceda, la película será relanzada en las salas de cines, pero no descartan la idea de que se pueda hacer de ambas maneras, pues ya está más que comprobado que las personas son fanáticas de consumir nuevos estrenos desde la comodidad de su casa.

Tan pronto como se vuelvan a abrir los cines, esperamos lanzar películas en ambos formatos

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Lamentablemente esta idea no es compartida por NATO (Asociación Nacional de Propietarios de Cine) quienes están enfrentando una de las crisis en el negocio más graves e importantes de la historia.