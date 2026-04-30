Diego Luna gana batalla legal contra reconocida marca de alcohol por uso de su imagen; “esto es lo que le deben de pagar

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió un amparo al actor, productor y director de cine mexicano Diego Luna por el uso indebido de su imagen en una campaña publicitaria por parte de una reconocida marca de alcohol. Esto luego de una batalla de más de diez años. Se ha determinado que la empresa Diageo México tendrá que pagarle al también productor 40% de las ganancias obtenidas por la venta del producto que se promocionó.

¿Cuál es la cantidad exacta que ganará Diego Luna luego de ganar demanda?

Hasta el momento se desconoce la cifra exacta que Diego Luna ganará ya que un tribunal colegiado será el ente encargado de fijar el monto exacto, esto sin aplicar deducciones por concepto de gastos de producción ni de comercialización. A pesar de que no se conoce la cifra exacta se ha dado a conocer que Diego recibirá el cuarenta por ciento de lo que generaron las ventas.

¿Cómo fue la demanda que hizo Diego Luna a una marca de alcohol?

Diego Luna, reconocido por su gran talento en el cine, demandó a una conocida marca de alcohol en 2011 cuando la empresa publicitó la campaña "Caminando con gigantes" en donde se utilizó la imagen de Diego Luna y Gael García sin que ambas celebridades autorizaran esto. Incluso la imagen de los actores formó parte de 22 anuncios televisivos y espacios digitales.

Aunque los dos actores iniciaron un proceso legal en 2013 fue hasta 2022 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que en efecto se había hecho uso indebido de la imagen de ambos. Ante esto Gael García recibió el 40% de las ganancias en los productos alcohólicos. Sin embargo, la situación de Diego Luna no quedó definida ya que se estableció que un juzgado civil debía determinar la ganancia económica y es hasta 2026 que quedará definito todo de forma legal.

¿Quién es Diego Luna?

Diego Luna Alexander, mejor conocido como “Diego Luna” es un reconocido actor, director y productor de cine mexicano. Inició su carrera a los 12 años en la pantalla chica. Actualmente es uno de los referentes mexicanos más destacados en Hollywood ya que ha participado en proyectos como Rogue One: A Star Wars Story, Elysium, The Terminal y la serie de Disney+ Andor.