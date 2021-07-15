Gael García y Diego Luna trabajarían juntos en serie de Star Wars.

Para nadie es un secreto que entre Gael García y Diego Luna hay una amistad muy estrecha que los une desde hace más de 20 años, cuando se conocieron gracias a Alfonso Cuarón en la película “Y tu mamá también”. Esta amistad creció tanto que hasta fundaron su propia productora y se apoyan en todos los pasos que dan.

Aunque cada uno tiene una exitosa carrera y están asentados en el mundo de Hollywood, ahora los fanáticos de ambos artistas tendrían la posibilidad de verlos nuevamente juntos en una de las franquicias de Star Wars.

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Gael García Bernal dio una entrevista hace algunos días y le preguntaron si le gustaría participar en la serie que Diego Luna realizará en Disney+ y sostuvo que le encantaría formar parte de esta producción.

Gael declaró que: “Si Cassian Andor alguna vez necesita encontrar a su hermano perdido o algo así, entonces tal vez puedan llamarme“. En referencia al personaje de Diego Luna en Rogue One.

Pero el actor sorprendió cuando dijo también que estaba dispuesto a ser el villano. “O su antagonista. En realidad, ¡eso sería genial! ¡En una galaxia muy lejana! Quiero decir que tengo curiosidad. Si surge algo interesante como eso… lo consideraría, supongo”, contó.

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