Revelan el nombre del director del remake de ‘Scarface’, que podría ser protagonizado por Diego Luna.

La productora de cine Universal prepara una nueva versión de la exitosa película de 1983, ‘Scarface’, que en ese momento fue protagonizada por Al Pacino y que ahora sería encabezada por el actor mexicano Diego Luna.

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Y es que se han dado a conocer los primeros detalles de la nueva versión, en donde la dirección estaría bajo el mando del italiano Luca Guagagnino, quien ganó su fama gracias a la cinta Call Me By Your Name de 2017, mientras que el guión sería hecho por los hermanos Coen, premiados por Fargo y El Gran Lebowski.

Los primeros rumores sobre la nueva versión de la cinta apuntan a que se enfocará en un gánster de origen latino, mismo que sería interpretado por Diego Luna, sin embargo, este rumor no ha sido confirmado todavía.

Otro de los cambios importantes es que la locación de la historia se cambiaría de la ciudad de Miami por Los Ángeles, pues ahí se tiene una gran concentración de latinos, lo que justificaría la decisión de enfocar la historia en alguien de ese origen.

Esta sería la tercera versión de la película que fue estrenada en 1932 bajo la dirección de Howard Hawks. La segunda fue en 1983 con el trabajo del director Brian de Palma, que se basó en las comunidades de inmigrantes en Miami.

Los fans tienen la esperanza de que los hermanos Coen mantengan la violencia que ha sido característica en la versión protagonizada por Al Pacino, por lo que los cambios en la historia podrían ser muy pocos.

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También se sabe que el grupo de criminales ya no serían italianos, ni cubanos, sino uno latino, por lo que los rumores de que sea Diego Luna se han incrementado.

