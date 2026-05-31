El conmovedor mensaje con el que Jamie Lee Curtis despidió a su hermana

Fue el pasado 30 de mayo cuando la actriz y ganadora de un Premio Oscar Jamie Lee Curtis estuvo de luto luego del fallecimiento de su hermana mayor Kelly Lee Curtis, quien murió a los 69 años de edad. La protagonista de Halloween de 1978 compartió un emotivo y desgarrador mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram donde confirmó el deceso de su hermana.

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“Un cálido aloha a mi hermana mayor Kelly Lee Curtis. Falleció esta mañana en su casa, rodeada de naturaleza y en paz. Era increíblemente hermosa y una actriz talentosa. La recordaremos por su amorosa generosidad, su estilo único y sus galletas navideñas de almendras en forma de medialuna. Dios está contigo, nos vemos en el camino”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Así fue como Jamie Lee Curtis recordó a su hermana mayor

Sin embargo, no fue con una sola publicación en donde la protagonista de “Un Vierne de Locos” habló de su hermana, sino que, en otro post, recordó cómo fue su infancia, ya que cuando eran niñas tuvo que separarse de ella durante muchos años luego del divorcio de sus padres; así mismo también hizo memoria con cariño cuando ella regresó a su boda para quedarse de manera permanente.

“Mi hermana y yo éramos muy cercanas cuando éramos niñas, pero también tuvimos esa competencia de hermanos por la atención y el amor de padres divorciados, y éramos muy diferentes, vivimos separados durante muchos años, pero ella volvió para estar conmigo en mi boda y nunca se fue de nuevo. Trabajo para mí en un momento en que estaba entre trabajos como mi tía asistente y se convirtió en una parte integral de mi estructura familiar. Hoy echo de menos, pero me impulsa el conocimiento de que está en paz”, escribió la menor de la Lee Curtis.

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