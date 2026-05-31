Muere Ronald LaPread uno de los miembros fundadores y bajista de la banda de soul The Commodores

Ronald LaPread quien fuera uno de los miembros y fundadores de la banda de música, soul The Commodores y bajista, falleció, la noticia se dio a conocer este domingo 31 de mayo. El artista de 75 años vivía en Auckland durante 40 años luego de casarse con Fari LaPread; de hecho, fue su hija quien confirmó la noticia:

“Es con el corazón muy pesado que debo anunciar que mi padre Ronald LaPread ha fallecido”, así lo dio a conocer a través de su cuenta oficial de Instagram.

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