El error en el último tráiler de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’ que muy pocos notaron

Estamos a escasas semanas del estreno de El Diablo Viste a la Moda 2 en cines. A medida que la fecha se acerca, el hype se eleva. Para calentar motores, se ha revelado un nuevo tráiler de la cinta. Si bien este obtuvo una buena recepción por parte del público, algunos fans notaron lo que parece ser un error de edición. Esto ocurre durante una de las escenas de Anne Hathaway, en la que su personaje de Andy Sachs cruza la calles de Nueva York, mientras una mujer la graba con su celular, desde la ventana de un taxi.

| Crédito: Captura Youtube (20th Century Studios LA)

El error no pasó desapercibido en redes sociales, pues el personaje de Andy Sachs es el de una editora de revista, no el de una celebridad que puede ser grabada en un día normal. Tú, ¿lo habías notado? Aquí te compartimos el tráiler completo:

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¿Cuándo se estrena “El Diablo Viste a la Moda 2”?

La secuela de El Diablo Viste a la Moda llega dos décadas después de su estreno original. La cinta llegará a salas de cine en México el jueves, 30 de abril. Algunos complejos cinematográficos ya cuentan con preventa para el estreno, por lo que te recomendamos visitar el sitio web del cine de tu preferencia o acudir directamente a taquilla.

¿De qué tratará el “Diablo Viste a la Moda 2”?

Los tiempos han cambiado y la revista Runway se enfrenta a un fuerte declive debido al auge digital. Bajo este contexto, la icónica Miranda Priestley (Meryl Streep) lucha por mantener relevante la publicación, mientras busca el apoyo de su ex-asistente, Andy Sachs (Anne Hathaway), quien ahora es una importante editora. A lo largo de la historia, Miranda deberá enfrentarse a otra de sus extrabajadoras: Emily Charlton (Emily Blunt), quien resulta ser una poderosa ejecutiva de lujo.

El Diablo Viste a la Moda 2: Reparto

Para esta segunda entrega, el reparto original de la cinta regresa. Esto incluye a Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Bluny y Stanley Tucci. También habrá nuevos personajes. Este es el reparto confirmado para El Diablo Viste a la Moda 2:



Meryl Streep: Miranda Priestly

Miranda Priestly Anne Hathaway: Andy Sachs

Andy Sachs Emily Blunt: Emily Charlton

Emily Charlton Stanley Tucci: Nigel Kipling

Nigel Kipling Simone Ashley: Amari

Amari Kenneth Branagh: nuevo esposo de Miranda

nuevo esposo de Miranda Tracie Thoms: Lily

Tibor Feldman: Irv Ravitz

Otros actores que también han sido confirmados como parte del elenco, pero cuyos personajes no han sido revelados, son: