Gael García Bernal ESTALLA contra fan por grabarlo sin permiso: “Pregúntame antes”

En las últimas horas el nombre del actor mexicano Gael Garcia Bernal se ha vuelto tendencia debido a la recién actitud que mostró frente a un fan que se acercó a él para saludarlo, sin embargo, todo tuvo un giro inesperado cuando el artista inmediatamente le cuestionó algo molesto ¿por qué lo estaba grabando?, ante esta actitud internautas han abierto el debate sobre la actitud de Bernal.

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De acuerdo con las imágenes difundidas, los hechos habrían ocurrido en un restaurante cuando un fan se percató que en una mesa se encontraba el protagonista de “Amores Perros” acompañado por varias personas por lo que decidió acercarse. Sin embargo, el acercamiento del seguidor no fue bien recibido por el actor, ya que al percatarse que era grabado pidió que no lo hiciera, porque no le pidió permiso.

Oye compañero ¿por qué me estás grabando?... A la próxima preguntame antes.

Ante la actitud del mexicano y el fan, en redes se han dividido las opiniones, sobre la privacidad de las celebridades, ya que miles de personas están a favor de las palabras de Gael, debido a que estaba en un momento personal e íntimo, mientras que otras argumentan, al igual que el fan, que por ser figuras públicas pueden ser grabadas.

¿Cómo ha sido la respuesta del público a la reacción de Gael García?

Hasta el momento, el actor no se ha pronunciado por estos hechos, sin embargo, este tema se ha utilizado como platica digital para analizar hasta dónde pueden llegar los límites de un fan, ya que estas imágenes muestran que el público estaba interviniendo en un momento de privacidad del actor, mientras que otros aseguran que al ser figuras públicas están expuestas a atravesar este tipo de situaciones constantemente.

Aunque su trabajo lo coloca constantemente a los reflectores y al ojo público tanto el actor como colegas han insistido en la importancia de establecer límites, especialmente en espacios privados o en actividades fuera del escenario, pantalla o set.