¿Qué pasará con la boda de Nate y Cassie en Euphoria temporada 3? Esta es la teoría más fuerte
Las redes sociales están explotando con teorías que suponen qué es lo que sucederá en la boda de Nate y Cassie, en la temporada 3 de Euphoria, y muchos aseguran que veremos morir a un personaje.
La temporada 3 de Euphoria nos ha dado varias sorpresas, algunas gratas y otras no tanto, pero sorpresas al fin. Y después de que el pasado domingo 19 de abril se estrenara el segundo capítulo de la temporada pudimos ver un pequeño avance de lo que será, por fin, la boda de Nate con Cassie, una pareja bien catalogada como tóxica desde que decidieron estar juntos, con un inicio más que tormentoso.
Te puede interesar: ¿Qué pasó realmente con Angel en el capítulo 2 de Euphoria Temporada 3?
¿Qué pasará en la boda de Nate y Cassie? Esta es la teoría más fuerte
Hasta el momento y de acuerdo a lo que pudimos ver del avance del capítulo 3, lo más probable es que la boda de Nate y Cassie sea uno de los capítulos más desastrosos de toda la serie. Pudimos ver a una Cassie caminando al altar tratando de evitar a toda costa ponerse a llorar, y no, no es un llanto de felicidad; Nate encerrado en un baño a punto de vomitar y a una Lexie muy preocupada por el aspecto de su hermana.
La teoría más fuerte que está rondando en foros de Reddit y diversas publicaciones de X es que, al final, Nate y Cassie van a decidir divorciarse o de alguna forma terminarán separados. Pues de acuerdo a lo que vemos en el tráiler la boda se lleva a cabo pero durante la celebración algo malo va a pasar, probablemente sea algo relacionado a la deuda de 600 mil dólares que tiene Nate.
Ese "algo malo" sugieren que podría ser la posible muerte de Nate Jacobs, dejando en ese caso sola a Cassie, sin saber trabajar y con una cuenta en la página azul que no le dará lo suficientes ingresos y, por lo tanto, siendo orillada a tener que trabajar para Alamo Brown, esto último se refuerza después de que se filtraron un par de imágenes de lo que parece ser Cassie en el club nocturno del capo.
Calendario de estrenos para Euphoria Temporada 3
- Capítulo 3: 26 de abril
- Capítulo 4: 3 de mayo
- Capítulo 5: 10 de mayo
- Capítulo 6: 17 de mayo
- Capítulo 7: 24 de mayo
- Capítulo 8: 31 de mayo