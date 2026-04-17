ARRESTAN al hermano de Jisoo de BLACKPINK en Seúl, es acusado de agresión sexual

Este jueves fue arrestado el hermano de Jisoo de BLACKPINK en Corea del Sur. Kim Jung Hoon, el hombre de 30 años de edad es acusado de agredir sexualmente a una mujer por lo que fue detenido por la comisaría de policía de Gangnam, esto ha sido información revelada por Koreaboo. Hasta el momento la cantante de k-pop no se ha pronunciado al respecto sobre la situación legal de su hermano.

Antecedentes de actos delictivos del hermano de Jisoo de BLACKPINK

Esta no sería la primera vez que el hermano de la integrante de uno de los grupos de k-pop más importantes a nivel mundial se ve envuelto en acusaciones de este tipo ya que anteriormente fue señalado de grabar a trabajadoras sin su consentimiento. “Fui filmada sin saberlo... y él lo mostró con orgullo” fue parte del testimonio de una de las víctimas. Incluso se dió a conocer que el hombre “presumía tener varias grabaciones de diferentes mujeres”. Por otro lado, la mujer que lo señaló aseguró nunca haber otorgado permiso para dichas grabaciones "No sabía que me estaban grabando. Soy una víctima", fue parte de su testimonio. Otra de las acusaciones en contra del hermano de la cantante fue que obligaba a mujeres para que estas le enviaran videos explícitos.

¿Cómo ocurrió la agresión del hermano de Jisoo de BLACKPINK en contra de una mujer?

Respecto a cómo sucedieron los hechos recientes que lo señalan de agresión sexual se dió a conocer por parte de la víctima que el hombre habría intentado tocarla, esto luego de haber pagado por tener una cita con la mujer, misma que se dedica a realizar transmisiones en vivo a través de sus redes sociales.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, el hermano de Jisoo prometió no tocarla, sin embargo el hombre no cumplió su promesa e incluso habría intentado cometer un abuso en su contra. Todos los hechos habrían sucedido en el departamento del hombre.

Actualmente los fans de Jisoo se encuentran muy preocupados por que las acciones de su hermano interfieran de forma negativa en la carrera de la cantante, misma que hasta el momento no se ha pronunciado sobre la situación del hombre, quién es conocido por ser la persona principal en dirigir Biomom, una marca de suplementos de salud para niños y quien también fundó Blissoo, una empresa dedicada al medio del entretenimiento.

