“Eyes Closed”, la nueva canción de Jisoo y Zain Malik, cuándo y dónde escucharla

Esta semana por fin podremos escuchar música nueva de Jisoo, la integrante de BLACKPINK junto con Zain Malik, el ex miembro de One Direction, en una colaboración que ha generado muchas expectativas dentro del fandom del K-Pop.

“Eyes Closed” es la canción de Jisoo y Zayn Malik que llegará a todas las plataformas de streaming el próximo viernes 10 de octubre a las 0:00 y de hecho, ya hay un liga para el “pre-save” y escuchar antes que nadie esta canción que juntará a dos de nuestros artistas favoritos.

¿Qué esperamos de “Eyes Closed”, la canción de Jisoo y Zayn Malik?

Jisoo de BLACKPINK y Zayn Malik, el ex miembro de One Direction son dos de las figuras más reconocidas dentro del pop mundial, pues ambos han logrado hacer una carrera sólida dentro de sus grupos mencionados como por separado.

A través de sus redes fue que los artistas compartieron un pequeño fragmento de esta colaboración que ha emocionado tanto a blinks como a directioners, en lo que podría ser una de las canciones del año.

Por un lado Jisoo se encuentra presentó este año ‘Amortage’, su primer EP como solista, donde incluyó canciones como “Earthquake” y “Your Love” y “Eyes Closed” marca su compromiso con su carrera solista siendo que actualmente se encuentra de gira con BLACKPINK.

Contrario, Zain ha mostrado poca actividad dentro de su carrera musical, se sabe que la partida de su amigo Liam Payne lo ha marcado de manera significativa y este se habría dado un tiempo de sus actividades.

De hecho, en los últimos días se confirmó que junto al también ex miembro de One Direction, Louis Tomlinson, la cual contará detalles intimos sobre lo que fue la boyband y que se preve estrenar en 2026.