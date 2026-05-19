Estrella del reality show “Todo en 90 Días” es diagnosticada con PREOCUPANTE enfermedad degenerativa

Jenny Slatten, una de las participantes más queridas del famoso reality "Todo en 90 Días", ha conmovido a la industria del entretenimiento y la televisión luego de revelar que tiene ELA, uno de los padecimientos más complicados debido a que es una enfermedad neurodegenerativa progresiva la cual provoca que las neuronas, responsables de la motricidad, se desgasten de forma considerable.

Jenny Slatten habla abiertamente de su enfermedad ELA

En una reciente entrevista Jenny Slatte y su pareja Sumit Singh compartieron los primeros síntomas que la estrella del reality experimentó al ser diagnosticada. De acuerdo con su declaración, Slatte comenzó a experimentar problemas para comer y beber agua, incluso para tomar medicamentos. Sin embargo, la señal de alerta más grande fue cuando la participante del programa "Todo en 90 Días" comenzó a tener problemas para hablar. “Esperábamos encontrar algún tipo de solución antes de hablar públicamente. Pero después de intentarlo durante un tiempo, sentimos que es hora de comunicarnos” fue parte de un mensaje que compartieron en redes sociales.

Este diagnóstico ha sido complicado para la pareja ya que el padre de Jenny falleció a causa de la enfermedad ELA, incluso otras personas del medio de televisión también han perdido la vida a causa de la enfermedad como el actor Eric Dane. Afortunadamente los médicos han detectado que la enfermedad no ha avanzado de manera rápida, lo cual es muy positivo. A pesar de las adversidades en temas de salud el lazo y la unión entre la pareja ha crecido.

¿Quién es Jenny Slatten?

Jenny Slatten es reconocida por ser parte del famoso reality de parejas "Todo en 90 Días" en donde se convirtió en la pareja de Sumit Singh, un hombre 30 años más joven que ella, hecho que hizo que los padres de Jenny desaprobaran la relación. Sin embrago, en una entrevista para un medio la pareja dijo “Somos una pareja con diferencia de edad, por lo que conocemos las limitaciones y no hacemos nada que pueda ofender a la gente en general”.

Ambos se volvieron populares en el reality "Todo en 90 Días", programa en que están a punto de hacer su aparición de nuevo en la tercera temporada. El programa consiste en que una pareja, integrada por una persona estadounidense y otra de nacionalidad distinta, deben unirse y casarse en tres meses, de no lograrlo cada uno deberá regresar a su país de origen.