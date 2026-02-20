Este fue el extraño síntoma que Eric Dane reveló haber tenido antes de ser diagnosticado con ELA

El pasado jueves 19 de febrero, Eric Dane, uno de los actores más reconocidos de la industria de la televisión y el cine falleció a causa de esclerosis lateral amiotrófica. Sin embargo, el reconocido actor dijo que había tenido un síntoma muy particular antes de ser diagnosticado, lo definió como “una debilidad en su mano derecha”.

¿Qué síntomas tuvo Eric Dane antes de ser diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica?

En una entrevista el reconocido actor dijo que antes de ser diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica experimentó una debilidad en su mano derecha, pero que no pensó que eso fuera algo complejo, incluso lo asoció a mandar demasiados mensajes de texto o que quizás solo era cansancio de su mano. Con el paso del tiempo notó que todo comenzaba a empeorar y fue ahí cuando decidió acudir a un especialista, mismo que lo redirigió con otro hasta que llegó con un neurólogo que lo envió con otro neurólogo. Dane dijo que luego de nueve meses de chequeos le dieron el diagnóstico “Se llama ELA, nunca olvidaré esas tres letras” dijo el actor además de que resaltó que vivía eso, que nada era un sueño.

¿Cómo fueron los últimos días de vida de Eric Dane?

A pesar de que la enfermedad que padeció fue degenerativa y la salud de Eric comenzó a deteriorarse con el paso del tiempo, el actor siempre se mantuvo rodeado de sus amigos, familiares, esposa e hijos, por lo que sus últimos días los pasó lleno de amor y compañía. A Eric se le pudo ver también en silla de ruedas lo que expuso la debilidad que la enfermedad le estaba ocasionando. Sin embargo, el actor siempre mantuvo la mejor actitud para enfrentar su padecimiento.

¿En qué proyectos de televisión participó Eric Dane?

El reconocido actor fue conocido por interpretar a Mark Sloan en 'Grey’s Anatomy' y Cal Jacobs en 'Euphoria. Sin embargo, también participó en otras series de televisión como The Last Ship, Cuenta Regresiva, Hechiceras, Private Practice, Married With Children, The Fixer, Gideon's Crossing, Las Vegas, Project Greenlight, Seduced by Madness.

¿Qué celebridades han reaccionado a la muerte de Eric Dane?

Una de las figuras públicas que se han pronunciado ante la muerte del actor ha sido Patrick Dempsey, con quien Eric compartió escenas en 'Grey’s Anatomy. “La verdadera pérdida es para nosotros, que ya no la tenemos” fueron palabras de Patrick, mismo que reconoció el respeto que ambos se tenían así como los momentos llenos de diversión que compartieron.