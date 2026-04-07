Karol G sube la temperatura: La cantante estará en la portada de la revista del conejo

Karol G no para de sorprendernos. Ahora la Bichota será la portada de Playboy, una revista para caballeros conocida internacionalmente. Ella aparecerá en la portada de la edición de primavera 2026, justo antes de su histórica presentación como headliner en Coachella. La cantante colombiana compartió en una entrevista los detalles de por qué tomó esta decisión, revelando que consultó a Sofía Vergara antes de aceptar. Esta sesión fotográfica sin duda marca un momento clave en su carrera y su evolución personal.

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¿Cuándo salen las fotos de Karol G en Playboy?

Si quieres adquirir la revista y ver sus fotografías, estará disponible a partir del 14 de abril. También las puedes ver antes que todos si cuentas con una membresía en el sitio web de la revista. Si cuentas con ese privilegio, también tendrás acceso a fotografías exclusivas y una muy interesante entrevista con la Bichota.

Karol G is revealed as Playboy's Spring issue cover star days before headlining Coachella! 🤩



Take a look: https://t.co/CXceZuQcYy pic.twitter.com/QkoYSzvDsW — TMZ (@TMZ) April 7, 2026

¿Por qué Karol G quiso hacer la portada de la revista?

La intérprete de “Provenza” reveló que decidió dar este nuevo paso en su vida como parte de una nueva etapa. En la entrevista explicó que buscaba salir de su zona de confort y mostrarse desde un lugar más seguro, empoderado y auténtico. Además, deja en claro que las palabras de aliento de Sofía Vergara la inspiraron: “Mijita, ¿con ese cuerpo? Cuando tengas mi edad, te dirás a ti misma: “¿Por qué no lo hice en aquella ocación?"”

¿Qué viene para Karol G?

Cabe mencionar que se acerca a pasos agigantados otro gran momento para Karol G, pues próximamente será la primera artista latina en cerrar el festival Coachella, un logro que no solo representa un avance personal, sino también un momento histórico para la música latina.

Karol G en su reciente entrevista con Playboy:



“Estoy soltando todo. Estoy soltera y mis momentos más evolutivos han sido cuando estoy sola. Nos enseñan a entregarlo todo en una relación, incluso a perdernos… pero también hay que trabajar en una misma para saber cuándo irse.… pic.twitter.com/Ukcsu8fa83 — Karol G España (@karolgesp_) April 7, 2026

Sin duda, Karol G se encuentra en la cima de su carrera, y deja en claro que es una mujer fuerte y va por más sin importar lo que digan o hablen de ella, pues es una mujer decidida.

