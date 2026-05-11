Luto en Broadway: Muere famosa actriz a los 82 años

Iniciamos la semana con una noticia triste para Broadway y el ámbito de las telenovelas estadounidenses. Murió la actriz Jennifer Harmon, quien trabajó en el distrito teatral más famoso del mundo por 5 décadas y se consolidó como una emblemática villana de su país. Tenía 82 años de edad.

La intérprete falleció el sábado 9 de mayo, reveló su familia de manera oficial. No se conoce la causa de muerte, de acuerdo con The Hollywood Reporter.

Quién era Jennifer Harmon

Jennifer Harmon alcanzó la fama siendo una de las actrices que interpretó a la inolvidable villana "Cathy Craig Lord" de la telenovela "One life to live". El personaje formó parte de la telenovela por casi una década; en 1978, cuando Harmon la interpretaba, obtuvo una nominación al premio Daytime Emmy por su trabajo. Esta telenovela había comenzado en 1968 y permaneció en emisión hasta principios de la década pasada; en los años 90, Harmon regresó brevemente con otro personaje.

La actriz también tuvo una significativa trayectoria en Broadway, participando en obras clásicas como "Vive como quieras" (de Moss Hart y George S. Kaufman), "El jardín de los cerezos" (de Antón Chéjov) y "El pato salvaje" (de Henrik Ibsen). En total, a lo largo de su carrera formó parte de 21 obras teatrales en el icónico distrito neoyorquino. Asimismo, en diversas ocasiones fungió como suplente de actrices como Judi Dench, Jessica Lange y Stockard Channing.

Era originaria de Pasadena, California, pero la mayor parte de su carrera se desenvolvió en Nueva York. Tras estudiar en la Universidad de Misisipi y la Universidad de Michigan, en los años 70 comenzó a trabajar en telenovelas como "How to survive a marriage", donde interpretó a la protagonista por los 335 episodios.

Por otra parte, tuvo participaciones pequeñas en series de televisión más recientes como "Dallas", "The good wife" y "Rescue me".