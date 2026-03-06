¿Otro caso de clonación? Acusan que Megan Fox ya no es ella, y esto respondió la protagonista de “Diabólica Tentación”

El pasado 3 de marzo, la reconocida actriz y modelo Megan Fox, compartió en sus redes sociales una fotografía en donde se veía espectacular, luciendo un rostro hermoso y una gran figura. Sin embargo, hubo un comentario que aseguraba que la persona de la fotografía no era Megan sino “una clon” a lo que Megan respondió que eso no era verdad.

¿Qué respondió Megan al usuario que aseguró que ella no era real sino una clon?

Un usuario en instagram con el nombre sherwinstark comentó en una fotografía de Megan Fox “This isn't Megan. This is a Clone” lo que traducido al español es “Esta no es Megan. Es un clon”, ante estos señalamientos la modelo respondió de forma concreta luego de una palabra altisonante “un clon no podría ser como yo” demostrando que puede defenderse de rumores y asegurar su propia verdad de manera determinante.

Este no es el primer caso de “clonación” en el medio del espectáculo

Este no es el primer caso en donde algunas personas aseguran que una figura pública no es real y tiene un clon, pues recientemente Jim Carrey fue señalado de “no ser el verdadero” esto luego de que surgieran rumores de que el reconocido actor había muerto, rumores que cobraron más relevancia cuando el maquillista Alexis Stone dijera que se había hecho pasar por el protagonista de La Máscara. Sin embargo, la organización de los Premios César aseguró que eso era falso y el verdadero Jim Carrey había asistido a dicha premiación en dónde Stone aseguraba haber engañado a todo el mundo utilizando una máscara.

¿En qué proyectos ha salido Megan Fox?

La actriz de 39 años es una de las figuras más consolidadas en el mundo de Hollywood. Actualmente es considerada un ícono de belleza y cultura pop. Su carrera ha estado llena de innumerables producciones, sin embargo algunas de las más famosas son: “Transformers” en donde dió vida a Mikaela Banes. Por otro lado, “Diabólica tentación” ha sido uno de los éxitos más importantes en su carrera. También formó parte de Tortugas Ninja en 2014, Till Death; película que protagonizó, entre otras.

Hasta el momento la reconocida actriz no ha anunciado algún próximo proyecto que tenga en puerta. Sin embargo, con la foto que compartió en redes dejó ver que sigue siendo una mujer con mucha actitud, porte y belleza además de que es una de las actrices y modelos con más talento en la industria.