Estrella de Volver al Futuro ROMPE el silencio tras el reporte de su muerte: "¿Cómo reaccionas cuando lo reportan en TV? Tenía cuatro opciones...”

El actor Michael J. Fox, famoso por su papel en Volver al Futuro, reaccionó a la noticia de su muerte que se dio por error en un reconocido medio de televisión. Todo ocurrió cuando un video fue publicado por la televisora, al cual le dio un tono conmemorativo que confundió a la audiencia, provocando que miles de fans creyeran que el actor había fallecido. Horas después de lo ocurrido, Fox aclaró la situación con bastante humor y confirmó que todo se encuentra bien.

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¿Qué pasó realmente con Michael J. Fox?

El origen del caos se dio luego de que se publicara un video en la cuenta de un reconocido medio internacional. El contenido llevaba un título que hacía pensar que el video se trataba de un homenaje póstumo, repasando su carrera y legado. Esto provocó que muchos interpretaran que el actor había muerto. Después de unos minutos aclaró que se trató de un error editorial y retiraron el material.

El actor de Volver al Futuro reaccionó a su muerte

Lejos de mostrar molestia, Michael J. Fox respondió con ironía. El actor compartió un mensaje donde planteó varias posibles reacciones que podría tener al ver su propia “muerte” en TV, incluyendo bromas absurdas y una conclusión clara: todo estaba bien.

¿Cómo reaccionas cuando enciendes la televisión y CNN está informando de tu muerte?”, escribió el actor de 64 años. “(A) Cambia a MSNBC… (B) Echa agua hirviendo en tu regazo… (C) Llama a tu esposa… (D) Relájate, hacen esto una vez al año… (E) Pregúntate ¿qué carajos?” concluyó.

Desmienten la muerte de Michael J. Fox | Crédito: IG (@realmikejfox)

¿Por qué se pensó que había muerto?

La verdad es que este caso es algo común, pues es fácil generar pánico con información mal presentada. Pero algo queda claro con todo esto: Michael J. Fox sigue aquí y su sentido del humor siempre nos hará sonreír.