¿Michael J. Fox murió? Esto se sabe sobre la noticia del actor de “Volver al Futuro” que causó polémica en redes

Michael J. Fox está sano y con vida. En las últimas horas surgió el rumor de la supuesta muerte del actor, luego de que un medio internacional publicara un artículo titulado “Recordando la vida de Michael J. Fox”, lo que alarmó a sus seguidores, haciéndoles creer que el emblemático actor de “Volver al futuro” había muerto. El artículo ya fue dado de baja para evitar confusión, mientras que el representante del actor emitió un breve comunicado, asegurando que éste se encuentra con bien.

“Michael está muy bien. De hecho, estuvo ayer en el PaleyFest. Subió al escenario y concedió entrevistas”, aseguró su representante para TMZ.

Did @CNN accidentally post an obituary for Michael J Fox (now deleted, just goes to their homepage) or are their headline writers really, really bad? pic.twitter.com/Z87qWbzYkw — Derek Hunter (@derekahunter) April 8, 2026

El artículo “Recordando la vida de Michael J. Fox” fue publicado por error: “Pedimos disculpas”

Como era de esperarse, el reconocido medio bajó el artículo y de manera inmediata emitieron una disculpa pública, argumentando que se trató de un error de publicación. “El reportaje se publicó con error. Ya lo hemos retirado de nuestras plataformas y pedimos disculpas a Michael J. Fox y a su familia”, se lee en el escrito.

¿Quién es Michael J. Fox y en dónde ha aparecido?

Michael J. Fox saltó a la fama mundial tras interpretar al emblemático Marty McFly en la trilogía de Volver al Futuro. Otros títulos en su filmografía incluyen Teen Wolf, El secreto de mi éxito, Pecados de Guerra, Doc Hollywood y Muertos de Miedo, además de prestar su voz para películas como Stuart Little y Atlantis: El Imperio Perdido. También participó en diversas series de TV, como Lazos Familiares, Spin City, The Good Wife y Shrinking, por mencionar algunas.

¿Qué enfermedad tiene Michael J. Fox?

Michael J. Fox fue diagnosticado con parkinson a los 29 años, justo cuando se encontraba en la cúspide de su carrera. Desde entonces ha donado millones de dólares para contribuir a la investigación de la cura, además de crear la Michael J. Fox Foundation en el año 2000. Debido al avance de su enfermedad, anunció su retiro de la actuación en 2020. No obstante, ha realizado breves apariciones en diversos programas de TV y documentales. Actualmente, tiene 64 años.