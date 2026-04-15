Muere cantante ganadora del Grammy y con 25 álbumes, a los 73 años de edad

La industria de la música internacional se encuentra de luto por la muerte de Moya Brennan, cantante irlandesa que formaba parte del grupo Clannad y había dado a conocer la cultura de su país por todo el mundo. Tenía 73 años de edad.

Un comunicado difundido por la familia de la también instrumentista dio a conocer la noticia del fallecimiento, el 14 de abril. No se especifica la causa de muerte, solo que estaba "rodeada de sus seres queridos". Sin embargo, desde 2020 había sido diagnosticada con fibrosis pulmonar.

Quién era Moya Brennan, cantante irlandesa que murió a los 73 años

Originaria de la Gaeltacht de Donegal, al noroeste de Irlanda, era la cantante principal y tocaba el arpa para el grupo Clannad, que estaba conformado desde 1970 por otros miembros de su familia. También escribía canciones para la banda.

Junto con Clannad grabó 25 álbumes y dio a conocer a nivel internacional la música celta irlandesa. Esta banda surgió en un pub familiar y se popularizó al interpretar el tema principal de la serie británica "Harry's game". Se convirtieron en la primera agrupación que cantaba en irlandés dentro del célebre programa "Top of the Pops", de acuerdo con la BBC.

Moya Brennan ganó un Grammy en 1999, dentro de la categoría Mejor Álbum New Age con "Landmarks"; en total, el grupo ha recibido 3 nominaciones. También obtuvo un BAFTA por la banda sonora de la serie "Robin de Sherwood", en 1984.

Por otro lado, Moya Brennan también tuvo una carrera como solista; su primer álbum en solitario salió en 1992 y se llamó "Máire", por el nombre real de la cantante. Llegó a colaborar con artistas como Mick Jagger, Paul Young y Bono, de U2. Además, recibió un Emmy en 2011 por un documental en el que participó.

El viceprimer ministro irlandés, Simon Harris, fue una de las figuras públicas que se pronunció por su muerte y la llamó "un ícono musical, con voz única de extraordinaria belleza".

