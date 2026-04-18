¿Se SEPARAN? Esta es la verdad tras el rumor del divorcio de Selena Gómez y Benny Blanco

El matrimonio entre Selena Gómez y Benny Blanco fue blanco de una “fake news” luego de que se compartiera la noticia falsa de su ruptura. Sin embargo, se trató de información no verídica. Todo surgió a raíz de unas supuestas capturas de pantalla en donde Selena Gomez aseguraba estar soltera.

¿Por qué se dijo que Selena Gómez y Benny Blanco se habían separado?

En redes sociales se difundió una supuesta captura de pantalla en donde Selena Gomez, ex novia de Justin Bieber decía “Estoy soltera. Sin dramas, sin secretos, solo centrada en mí misma y en mi tranquilidad por ahora”. La imagen rápidamente ganó viralidad y tráfico en redes sociales por lo que muchas personas pensaron que se trataba de información real, incluso algunas cuentas aseguraron que ese mensaje había sido publicado y borrado rápidamente por la cantante, actriz y empresaria. Luego de este rumor algunas cuentas aseguraban que todo podría haber sido ocasionado gracias a una infidelidad.

Hasta el momento esa información no ha sido confirmada de manera oficial por lo que ha sido considerada como “fake news”; es decir, una noticia falsa que tuvo gran alcance en redes sociales. Lo anterior confirma el gran impacto que puede tener la información falsa difundida en internet ya que los fotomontajes e incluso la Inteligencia Artificial son medios, en ocasiones, para transmitir datos no verídicos.

¿Cuándo se casaron Selena Gomez y Benny Blanco?

La pareja se casó el 27 de septiembre de 2025. Su celebración fue íntima, con amigos y familiares muy cercanos, la cuál se llevó a cabo en Montecito, California. Antes de la boda, la intérprete de “Lose You To Love Me”, “Same Old Love”, “Hands To Myself”, entre otros, celebró su despedida de soltera en Cabo San Lucas, México. Por otro lado, la pareja antes de haber salido compartieron algunos proyectos profesionales ya que ambos trabajaron juntos en el año 2019 en el tema “I Can’t Get Enough” (con Tainy y J Balvin) y en “Single Soon” de 2023. Por otro lado, también lanzaron el álbum "I Said I Love You First", el cuál tuvo un gran éxito ya que se posicionó en el lugar número 2 de la lista Billboard 200.

A pesar de que la pareja actualmente se encuentra disfrutando de una de las mejores etapas esta no es la primera vez que se ven envueltos en rumores de separación, mismos que se han quedado solo como especulaciones y nunca han sido confirmados.