Shakira gana millonaria demanda y esta es la fortuna que se le devolverá a la colombiana en España. De acuerdo con los primeros informes, la autoridad tributaria española ha ordenado que se le devuelva a la cafetalera más de 55.000.000 euros por impuestos recaudados de manera indebida. Con esto, el tribunal superior nacional de la mencionada nación dio a conocer que, la artista fue tratada de manera incorrecta cuando fue residente fiscal española en el 2011.

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En este sentido, la Audiencia Nacional falló a favor en el último proceso fiscal que mantenía abierto contra la Agencia Tributaria Española, fue por ello que, la resolución ordena devolver dinero a Shakira que les fue recaudado por costas judiciales, intereses, sanciones e impuestos; con esto, se pone fin a un conflicto, el cual tenía 8 años de haber iniciado.

¿De qué fue acusada Shakira por la Hacienda Española?

La razón por la cual Shakira tuvo que pagar dinero a la Hacienda de España era porque, el caso se enfocaba en determinar si la colombiana tenía que ser considerada residente fiscal de este país en el 2011, año en el que se había determinado que, la cantante había permanecido 183 días, tiempo suficiente en el territorio español para que ya pudiera contribuir como una residente más.

En este sentido, Hacienda argumentaba que Shakira sí vivía en España porque: Pasaba gran parte de todo el año en Barcelona, también mantenía una relación formal con Gerard Piqué, quien en ese tiempo era defensa central del Barca, además, la cantante contaba con vínculos personales y económicos con dicha nación.

Con estos factores, la autoridad fiscal de España afirmaba que Shakira tenía que pagar los siguientes impuestos: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), e impuesto sobre el Patrimonio.

¿Cuánto dinero ganará Shakira en total?

En conclusión, la resolución judicial obliga a la Agencia Tributaria a devolver más de 60 millones de euros a la colombiana, sin embargo, la cifra contempla más de 55 millones originalmente reclamados, a estos se le suman los gastos derivados del proceso legal y los intereses acumulados.

