Tragedias en “Kilos mortales": los participantes que han muerto después de salir en el reality show

Hace unos días se dio a conocer el fallecimiento de Dolly Martinez, participante de "Kilos Mortales" que tenía 30 años de edad. Desafortunadamente, ella no es la única persona que ha muerto después de protagonizar capítulos del exitoso reality show.

"Kilos Mortales" es un programa que se emite desde 2012 y retrata las vidas de pacientes que pesan más de 600 libras (272 kilos) y buscan cumplir los requisitos para someterse a una cirugía bariátrica que les permitiría perder peso de manera drástica. A lo largo de cada capítulo se aborda no solo la cotidianidad de los pacientes sino sus problemas de salud mental o familiares.

Cuántas participantes de "Kilos Mortales" han muerto

Desde que el reality show comenzó, han muerto al menos 19 participantes, incluyendo a Dolly Martinez en abril de 2026. A continuación recordamos algunos de los casos más sonados.

Charity Pierce

|Crédito: Facebook Charity Pierce

Llegó a ser llamada "la mujer más obesa del mundo" después de pesar hasta 353 kilos, y durante su participación en "Kilos mortales", en 2014, perdió 128 kilos. Tras varias cirugías logró volver a tener independencia y regresó al programa en 2016 para mostrar cómo había cambiado su vida. Sin embargo, enfrentó varios problemas de salud hasta su muerte, en enero de 2026; falleció a causa de linfedema y acumulación de fluido en los pulmones.

Laura Ann Perez

|Crédito: Captura

Apareció en la temporada 3 del programa, en 2015. Ella tuvo una de las pérdidas más drásticas de peso en "Kilos Mortales", al pasar de 128 kilos a 82 kilos, mediante una cirugía y un seguimiento. Desafortunadamente, murió en 2021 a los 48 años, de acuerdo con Daily Mail.

Ashley Randall

|Crédito: Captura

Formó parte de la primera temporada, cuando el programa mostraba varios años de la vida de cada paciente. Logró perder más de 113 kilos a lo largo de 7 años pero, en 2016, apareció en el reality "Kilos Mortales: ¿dónde están ahora?" y se reveló que había recuperado gran parte del peso que tenía cuando participó por primera vez en el show. Murió a causa de un shock séptico tras una infección.

James King

|Crédito: Facebook James King

Cuando apareció en la temporada 5 de "Kilos mortales", en 2017, pesaba 333 kilos y dependía completamente de su esposa. Durante su participación subió a 358 kilos, por lo que el doctor Nowzaradan lo descalificó. Llegó a pesar hasta 381 kilos, antes de morir en 2020 por complicaciones de salud que incluyeron cirrosis.

Kelly Mason

|Crédito: Captura

Participó en la temporada 7 del reality show, pero falleció antes de que se concluyeran las grabaciones. Al momento de su muerte llegó a pesar 155 kilos tras haber iniciado con 329. Su muerte en 2019 se debió a problemas del corazón.

Estos son otros pacientes de "Kilos mortales" que han perdido la vida.

