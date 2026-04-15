ÚLTIMA HORA: Katy Perry, bajo investigación por presunta agresión sexual. Esto es lo que se sabe

Luego de que Ruby Rose hiciera acusaciones de agresión sexual en contra de Katy Perry, la cantante ya se encontraría bajo investigación en Australia (país natal de la modelo y actriz).

Las autoridades de Melbourne dieron a conocer en un comunicado que ya inició una investigación centrada en "una agresión sexual ocurrida en 2010". Esta información fue presentada este 15 de abril por Billboard.

"Las autoridades han sido informadas de que el incidente habría ocurrido en la jurisdicción de Melbourne", dice el comunicado. "Como la investigación está en curso, sería inapropiado dar más información en esta etapa".

Las acusaciones de Ruby Rose en contra de Katy Perry

Fue el 12 de abril que la modelo y actriz Ruby Rose publicó en redes sociales que Katy Perry la había agredido sexualmente en un antro. Inicialmente lo hizo en el comentario de una publicación que hablaba sobre una reacción de Perry ante la actuación de Justin Bieber en Coachella.

Rose aseguró que la intérprete de "I kissed a girl" expuso su zona íntima frente a ella y la frotó contra su cara, sin consentimiento y en un lugar público. La modelo dijo que en ese entonces estaba en sus 20; actualmente ella tiene 40 años y Perry tiene 41.

La modelo agregó que por mucho tiempo trató el tema como una anécdota y que le tomó casi 2 décadas decirlo públicamente. "Aunque estoy agradecida por haber logrado encontrar mi voz, es una muestra de cuánto impacta el trauma por una agresión sexual".

Aunque previamente Ruby Rose había dicho que no estaba interesada en emprender acciones legales, fue el martes por la noche que confirmó en la red social Threads que había "finalizado todos sus reportes"; por esta razón, avisó que ya no podrá dar detalles o mayor información sobre el tema en redes sociales.

La respuesta de Katy Perry ante las acusaciones de Ruby Rose

El equipo de Katy Perry calificó las acusaciones de "categóricamente falsas", además de "mentiras peligrosas". También acusó, a su vez, a Ruby Rose de tener "un historial bien documentado de serias publicaciones hechas en redes sociales hacia distintas personas", quienes "han negado esas declaraciones".