Katy Perry rompe el silencio contra las acusaciones y lo deja claro: “Son completamente falsas”

La cantante Katy Perry rompió el silencio tras las fuertes acusaciones de presunto acoso hechas por la actriz Ruby Rose, asegurando a través de su equipo que las declaraciones que se hicieron en su contra son “categóricamente falsas”. La respuesta se dio hace unos minutos este 13 de abril, es decir, apenas un día después de que la polémica estallara en redes sociales. Estas declaraciones serían su primer posicionamiento oficial sobre el caso.

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¿Qué dijo Katy Perry luego de las acusaciones de Ruby Rose?

Aunque ella no respondió de forma directa, el mensaje que envió con su equipo de representantes fue contundente.

Las acusaciones que Ruby Rose está difundiendo en las redes sociales sobre Katy Perry no solo son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e imprudentes.

Llamó mucho la atención que se hiciera hincapié en que se trata de acusaciones “falsas”, “peligrosas” e “irresponsables”. Además, no dudaron en señalar que este tipo de declaraciones puede traer consecuencias graves. Por si fuera poco, no dudaron en señalar que Ruby Rose tiene un historial de acusaciones públicas en redes sociales que han sido negadas anteriormente.

¿Qué había dicho Ruby Rose de Katy Perry?

A través de sus redes sociales, la actriz aseguró que el supuesto incidente ocurrió hace casi 20 años en Melbourne. Según el testimonio de Ruby Rose, sucedió en un club nocturno y tiene testigos que vieron lo sucedido, además de que supuestamente cuenta con pruebas de los hechos. También señaló que tardó mucho en revelarlo, pues tardó mucho en procesar lo ocurrido; incluso lo llegó a ver como una anécdota curiosa.

¿Hay un proceso legal en contra de Katy Perry?

Por el momento, todo han sido declaraciones públicas de ambas partes y no hay denuncias formales confirmadas de ninguna de las partes. Solo queda esperar a ver si Ruby Rose decide proceder legalmente en contra de la cantante o libera las pruebas que supuestamente posee. Con la respuesta de Perry y su equipo, la cosa cambia, pues se encuentran actualmente en un conflicto abierto entre ambas figuras.

