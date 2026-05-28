VIDEO: Drake Bell IGNORA A FAN en supermercado mexicano. “Se me cayó un ídolo”

En muchas ocasiones Drake Bell ha manifestado que ama nuestro país, ha vivido aquí y se le ha captado en diversas situaciones cotidianas como comprar en el supermercado. Sin embargo, fue precisamente en una tienda de autoservicio que recientemente ocurrió un incómodo momento, en el que el protagonista de "Drake & Josh" habría ignorado por completo a una pareja de fan que quería pedirle una foto.

VIDEO: Drake Bell ignora a fan en México

Los creadores de contenido Annaville Ramírez y Christian Venegas relataron en sus redes sociales que en un supermercado de Tijuana se encontraron a Drake Bell. Sin embargo, cuando se acercaron a pedirle una foto, él simplemente los ignoró.

En el video que subió a redes sociales Christian Venegas, está caminando por la tienda con Annaville cuando reconocen a Drake Bell con otra persona; para asegurarse, Christian le pregunta a la acompañante del actor si de verdad se trata de él. Posteriormente lo espera para pedirle una foto.

En el video, aunque Drake parece darse cuenta de que el fan estiró su puño para saludarlo y probablemente lo escucha, caminó en línea recta hacia las cajas sin detenerse y sin voltearlo a ver. El actor llevaba lentes oscuros.

Christian relata en otro video que, mientras Drake Bell fue a buscar un trapeador para llevarlo a la caja de cobro, él intercambió algunas palabras con la acompañante del actor y le contó que era su fan; también vio al actor tomándose una foto con una mujer y una niña.

El usuario de redes sociales especula que tal vez el actor se encontraba de mal humor o tenía mucha prisa, pero manifestó lo decepcionante que la experiencia fue para él. "Se me cayó un ídolo", escribió Christian en la publicación.

Annaville Ramírez también hizo un par de publicaciones sobre lo sucedido: "qué feo se siente que uno de tus ídolos de niña te niegue una foto", escribió.