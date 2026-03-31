¡PAREN TODO! ¿Habrá nueva temporada de la serie Drake y Josh este 2026? Esto es lo que se sabe:

¿Será que la nostalgia nos está llegando con todo? Pues ya vimos el regreso de iCarly, Zoey 101, Hannah Montana, Malcolm está por llegar a streaming y sí, el nuevo gran programa que apunta para regresar es Drake & Josh, la serie protagonizada por Drake Bell y Josh Peck.

Sí, en los últimos años los vimos ligeramente distanciados tras rumores del por qué Josh no invitó a Drake a su boda y sobre la distancia que se notaba entre este par de actores, aunque pelear entre hermanos es normal… De acuerdo con el insider nickalive! podríamos ver el regreso de ambos en una nueva temporada este mismo año.

¿Qué se sabe sobre la nueva temporada de Drake y Josh?

De acuerdo con los primeros rumores, a finales de este 2026 estaría llegando una nueva temporada con Drake y Josh 20 años después, donde los veríamos en una versión totalmente distinta pues ambos serían padres solteros y podríamos ver los problemas que su nueva realidad conlleva.

De acuerdo a estos rumores, estaría participando el cast original y ya habría un guion inicial que plantearía este problema de vida adulta y que daría pie a que la vida de sus padres se repita pues los hijos de Josh serían como Drake y Megan, y por otro lado, el hijo de Drake sería como Josh de manera completamente irónica.

¿Cómo han surgido las teorías de la nueva temporada de Drake & Josh?

Aunque desde hace años tanto Josh y Drake no se habían mostrado muy unidos, eso ha cambiado en los últimos años, pues tras varios rumores sobre una película o un reinicio de la historia, ambos han hecho hincapié en esta historia y estos personajes.

Además, últimamente se les ha visto más unidos, ambos actores han tocado de manera más frecuente la idea o temas respecto a este programa, por lo que podría ser que estén preparando al público para lo que se viene en los próximos meses… Aunque de momento queda esperar a alguna confirmación oficial y al posible formato en que llegaría.