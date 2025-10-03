La “maldición” de Nickelodeon: abusos, adicciones y un actor en la indigencia

Muchos de nosotros recordamos con gran cariño las series infantiles y juveniles que hace un par de décadas poblaban la programación de Nickelodeon: “Drake & Josh”, “Manual de supervivencia escolar de Ned”, “Zoey 101” y “Victorious” son solo algunos de sus programas emblemáticos. Lo que nadie imaginaba era surgiría una especie de “maldición” rodeando los mayores éxitos de Nickelodeon.

Estos son algunos de los acontecimientos desafortunados y casos de abuso que se han dado a conocer en años recientes, en relación a los famosos programas que mencionamos.

Los mayores escándalos que rodean a Nickelodeon y sus programas más icónicos

1. Actor de “El manual de Ned” vive en la indigencia

Hace unos días se viralizó un video donde supuestamente aparece Tylor Chase, integrante del elenco de “Manual de supervivencia escolar de Ned”, viviendo en la calle a sus 36 años.

A raíz del video viral se creó una campaña de recaudación de fondos. Puedes leer más del caso aquí.

2. El abuso que sufrió Jennette McCurdy

En su libro “Me alegro de que mi madre haya muerto”, la actriz de “iCarly” y “Sam & Cat” habla del comportamiento abusivo que vivió en los sets de Nickelodeon, principalmente por parte del productor Dan Schneider y de su propia madre.

A Schneider, llamado “El Creador” en el libro de McCurdy, lo ha acusado de acoso sexual, de ambiente laboral tóxico y de motivarla a beber alcohol siendo menor de edad.

3. Las acusaciones de Alexa Nikolas

Alexa Nikolas, quien interpretó al personaje de “Nicole” en “Zoey 101”, varias veces ha denunciado un ambiente nocivo de trabajo para niños y jóvenes en la cadena estadounidense. Dice que ella “no se sintió protegida”, cuando trabajaba en el programa que la llevó a la fama; también ha asegurado que hay víctimas de abuso que no han salido a la luz por contratos de confidencialidad.

Nikolas ha acusado a Dan Schneider de ser un “creador de trauma infantil”. Este polémico productor ha sido acusado por otras personas de abuso laboral, acoso sexual y de representar contenido sugestivo en sus programas de televisión.

4. El abuso que sufrió Drake Bell

En el documental “Quiet On Set”, centrado en los casos de abuso dentro de Nickelodeon, Drake Bell relata un abuso sexual que vivió en su infancia. El coach de actuación Brian Peck fue quien abusó de Drake cuando éste tenía 15 años y trabajaba en el programa “The Amanda Show”.

5. Los problemas de adicciones de Amanda Bynes

Amanda Bynes fue una de las mayores celebridades infantiles y juveniles a finales de los 90 y principios de la década siguiente, siendo protagonista de programas como “The Amanda Show” y la película “Lo que una chica quiere”.

Dejó la actuación hace 15 años debido a los problemas de salud mental y de abuso de sustancias que estaba enfrentando; ella contó en 2018 que sus problemas de adicción comenzaron con medicamentos que usó para bajar de peso. En todos estos años ha lidiado con diversos problemas de salud mental e incluso pasó 9 años bajo un régimen de conservaduría impuesto por sus padres.