Gigi Hadid salió en defensa de su conquista, Zayn Malik, tras los polémicos comentarios del youtuber Jake Paul.

Gigi Hadid se volvió tendencia en las redes sociales cuando salió en defensa del exintegrante de One Direction, Zayn Malik. Todo comenzó cuando el youtuber Jake Paul publicó la siguiente serie de tuits en Twitter:

Casi tuve que aplaudirle a Zane de ‘One Direction’ porque es un chico pequeño y tiene una actitud y básicamente me dijo que me fuera a la mierda sin ninguna razón cuando estaba siendo amable con él... Zane si estás leyendo esto... deja de estar enojado porque llegaste solo de casa a tu gran habitación de hotel

Hermano, literalmente comenzó a gritar y a enloquecer ‘¡Quieres probarme, amigo!’ jaja me siento mal por las estrellas de la infancia

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Lol cause he doesn’t care to hang w you and your embarrassing crew of YouTube groupies ..? Home alone with his best friends like a respectful king cause he has me, sweetie. Unbothered by your irrelevant ugly ass. Go to bed ... — Gigi Hadid (@GiGiHadid) February 23, 2020

Algunos medios aseguraron que Malik y el influencer se encontraron durante el Consejo Mundial de Box, donde se presentó el luchador británico, Tyson Fury. Al final del evento deportivo, ambos intercambiaron miradas y Zain no quiso hablar con Jake, por lo que este último reaccionó furioso en su cuenta de Twitter.

Gigi Hadid se percató de los ataques que recibió su enamorado y de inmediato decidió enfrentar a la estrella de Internet que cuenta con más de 19 millones de seguidores en su canal de YouTube:

¡Lol! ¿Lo dices sólo porque no le importa salir contigo y tu vergonzoso equipo de groupies de YouTube?... Solo está casa con sus mejores amigos como un rey respetuoso porque me tiene, cariño. Sin ser molestado por tu irrelevante y feo trasero. Ya vete a dormir

La contundente respuesta de la supermodelo aumentó los rumores de una posible reconciliación entre la pareja, pues aunque en el pasado mantuvieron una relación: aún no se sabe a ciencia cierta si los veremos juntos de nuevo.

¿Crees en un posible reencuentro entre Hadid y Malik?

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