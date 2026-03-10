¿Cancelan película de Tom Holland? Filtran TRISTE información

Un fuerte rumor está circulando con respecto a la película "Uncharted 2", protagonizada por Tom Holland y secuela de "Uncharted: Fuera del mapa", de 2022. Según fuentes anónimas cercanas a la producción, el proyecto ha sido cancelado.

Esta información surge luego de varios retrasos para la película. La cuenta de Instagram del medio Film Buzzr, el cual dio a conocer la noticia con base en fuentes anónimas, no especificó razones para la cancelación; sin embargo, argumentó que para buena parte de la audiencia y crítica, la primera cinta falló en capturar el espíritu y tono de la saga de videojuegos en la que está inspirada.

Por otro lado, todavía no existe una confirmación oficial de la supuesta cancelación. Fue en 2024 que se confirmó que habría una secuela de "Uncharted", pero desde entonces no se conocen avances del proyecto y solo han crecido los rumores de que no sucederá.

La primera película tuvo un ingreso superior a los 407 millones de dólares a nivel global, mientras su presupuesto aproximado fue de 120 millones. En la plataforma Metacritic tiene una calificación de 45 sobre 100, con opiniones principalmente divididas: tiene 33 reseñas mixtas, 7 positivas y 4 negativas. Aunque la cinta no fue un éxito de crítica, sí le fue bastante bien en taquilla internacional.

Por qué "Uncharted 2" podría haber sido cancelada

Desde el año pasado se especulaba por el retraso de "Uncharted 2". Una de las posibles razones citadas por el sitio especializado Screen Rant era la agenda de Tom Holland; recordemos que el actor británico protagonizará la adaptación de "La Odisea" de Christopher Nolan, y también estrenará este año "Spider-Man 4".

De qué se trata "Uncharted"

La saga de videojuegos de "Uncharted" sigue las aventuras de "Nathan Drake", un experimentado cazador de tesoros que ha sido comparado con personajes como "Indiana Jones". Aunque existen 8 juegos de la saga, la película donde actúa Tom Holland no adapta directamente ninguno de ellos sino ofrece una historia de origen para el protagonista; esta fue una de las razones por las que la adaptación cinematográfica no dejó contentos a muchos fans.