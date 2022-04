Chris Rock: Revelan que sufre trastorno tras polémica en los Oscar.

El nombre de Will Smith sigue en boca de todos, después de que golpeó a Chris Rock durante la gala del Oscar. El actor no soportó el chiste que hizo el comediante sobre su esposa, por lo que se acercó al escenario y le dio una bofetada, provocando uno de los escándalos más sonados de la historia de los premios de La Academia.

¡Will Smith explota y se le va con todo a Chris Rock en los Oscar!

Te puede interesar: Will Smith renuncia a la Academia tras golpe a Chris Rock.

Si bien Will Smith ofreció disculpas a todo mundo e incluso presentó su renuncia a la Academia por el penoso incidente que encabezó, en las recientes horas resurgió la información del trastorno que padece Chris Rock, mismo que le impide detectar las emociones de las demás personas.

¿Cuál es el trastorno que padece Chris Rock?

Los usuarios de redes sociales recordaron que hace unos años Chris Rock confesó que padece el trastorno del aprendizaje no verbal, TANV por sus siglas en inglés, el cual le impide identificar lo que sienten las personas con las que mantiene una conversación.

Incluso, se dice que el comediante que no se ha pronunciado sobre lo ocurrido con Will Smith, toma siete horas de terapia a la semana para tratar su trastorno.

¿Cómo le fue detectado este trastorno a Chris Rock?

Se dice que esta condición fue descubierta por un amigo de Chris Rock, quien le sugirió que podría tener el síndrome de Asperger, una condición en el espectro del autismo.

Sin embargo, después de nueve horas de pruebas cognitivas fue diagnosticado con TANV, lo que le dificulta entender las señales no verbales, por lo que no se habría dado cuenta de la reacción de Will Smith hasta que fue golpeado en el escenario ante millones de personas en el mundo que en su mayoría tuvieron reacciones divididas con lo ocurrido.

También te puede interesar: Esto dijo Chris Rock tras el golpe de Will Smith en los Oscar.