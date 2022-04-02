Will Smith renuncia a la Academia tras golpe a Chris Rock.

Después de ser villano y héroe en la entrega 94 de los Oscar, pues golpeó a Chris Rock y posteriormente se alzó con la estatuilla a Mejor Actor, Will Smith anunció en un comunicado que renuncia a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

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"Mis acciones en la 94° entrega de los premios de la Academia fueron ofensivas, dolorosas e inexcusables. La lista de personas a quienes herí es larga e incluye a Chris, su familia, muchos amigos y seres queridos, todos los asistentes y el público que lo presenció desde casa. Traicioné la confianza de la Academia", escribió el actor.

"Privé a los otros nominados y ganadores de la oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo. Estoy desconsolado", agregó el actor que aquella noche no soportó que el comediante hiciera un chiste sobre su esposa Jada Pinkett Smith.

No obstante, quiere "volver a centrar la atención en aquellos que la merecen por sus logros y permitir que la Academia vuelva al increíble trabajo que realiza para apoyar la creatividad y el arte en el cine". Por ello, renuncio como miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y aceptaré cualquier otra consecuencia que la Junta considere apropiada".

La Academia responde a renuncia de Will Smith

Momentos más tarde, la Academia informó que aceptaba la renuncia del histrión; además dejó claro que seguirá con su investigación de lo ocurrido el domingo pasado.

"Hemos recibido y aceptado la renuncia inmediata del Sr. Will Smith a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Seguiremos adelante con nuestros procedimientos disciplinarios contra el Sr. Smith por violaciones de las Normas de Conducta de la Academia, antes de nuestra próxima reunión de la Junta directiva programada para el 18 de abril", expresó David Rubin, presidente de la organización.

¿Qué significa que un actor o actriz renuncie a la Academia?

Renunciar a la Academia representa para el actor no tener actividad dentro de la organización, es decir, no podrá participar en votaciones futuras de cualquier evento, entre ellos, el Oscar.

De la misma manera, no podrá ser candidato a alguna nominación y mucho menos a un premio, quedará totalmente fuera de la élite del cine mundial.

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