¿Cillian Murphy en la nueva serie de Harry Potter? Todo lo que sabemos sobre su posible papel

El mundo mágico de Harry Potter se está alistando para llevar a los fans de las criaturas fantásticas y los hechizos divertidos a revivir el maravilloso universo de los libros de J.K. Rowling, pero esta vez en una serie, por lo que las especulaciones sobre quienes formaran parte del elenco no han parado.

Cillian Murphy como Qurinus Quirrel

Según un reciente reporte de ComicBook, uno de los actores que estaría siendo considerado para el papel del profesor Quirinus Quirrell, es el actor irlandés, Cillian Murphy, el cual ha destacado en papeles como Oppenheimer.

Si bien, Warner Bros, no ha confirmado este rumor, los fans han aceptado e incluso emocionado por este rubor, ya que contemplan a Murphy como un talentoso actor, que sin duda tiene la capacidad de brindarle un nuevo enfoque y dimensión al personaje.

El profesor Quirinus Quirrell es el principal antagonista en Harry Potter y la piedra filosofal, el cual busca esconder al malvado señor oscuro, fingiendo ser un simple profesor de Defensa contra las Artes Oscuras. Se espera que el personaje mantenga las típicas características que se narran en el libro, como ser tímido y tartamudo, pero con un toque más siniestro.

¿Quién es Cillian Murphy?

Cillian Murphy es un actor, actor de voz, músico y productor originario de Irlanda. Desde muy joven, desarrolló una fuerte pasión por la música y, a los diez años, ya había compuesto varias canciones. Al finalizar la secundaria, decidió fundar, junto a su hermano, la banda The Sons of Mr. Green Genes. En este proyecto, no solo era el vocalista y guitarrista, sino que también se encargaba del piano en algunas canciones, además de ser el principal compositor de todas las piezas musicales del grupo.

Entre 2013 y 2022, Murphy interpretó al icónico Tommy Shelby en Peaky Blinders, un papel que le ha valido numerosos elogios por su destacada actuación.

Diversos medios, lo han reconocido como uno de los actores irlandeses más influyentes de todos los tiempos. Además de su carrera artística, ha colaborando como activista en iniciativas de protección infantil. En su vida personal, se encuentra casado desde 2004 con la artista Yvonne McGuinness, con quien tiene dos hijos.