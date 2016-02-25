Autenticando...
  • Cerrar Sesión
7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Códigos de Familia | #PonleAl7 | Capítulo 71 - La verdad sobre mentir

25 de febrero | Nada como lidiar con una nueva inspectora

Códigos de Familia T4 La verdad sobre mentir

Escrito por: Azteca

Códigos de Familia T4 La verdad sobre mentir

Después de un accidente en el metro, los detectives Danny y Báez investigan lo que parece ser un homicidio cometido por un hombre sin hogar; la evidencia pare ser muy clara. 

         

Por otro lado, el comisionado Reagan tiene que lidiar con la nueva inspectora general, la cual ha llegado a Nueva York para supervisarla.

         

Códigos de Familia ¿Estás listo para defender tu honor? Lunes a jueves 11:25 pm por Azteca 7.