Códigos de Familia | #PonleAl7 | Capítulo 71 - La verdad sobre mentir
25 de febrero | Nada como lidiar con una nueva inspectora
Después de un accidente en el metro, los detectives Danny y Báez investigan lo que parece ser un homicidio cometido por un hombre sin hogar; la evidencia pare ser muy clara.
Por otro lado, el comisionado Reagan tiene que lidiar con la nueva inspectora general, la cual ha llegado a Nueva York para supervisarla.
Códigos de Familia ¿Estás listo para defender tu honor? Lunes a jueves 11:25 pm por Azteca 7.