Códigos de Familia | #PonleAl7 | Capítulo 71 - La verdad sobre mentir

Después de un accidente en el metro, los detectives Danny y Báez investigan lo que parece ser un homicidio cometido por un hombre sin hogar; la evidencia pare ser muy clara.

Por otro lado, el comisionado Reagan tiene que lidiar con la nueva inspectora general, la cual ha llegado a Nueva York para supervisarla.

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