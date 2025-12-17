Concierto de KATSEYE en el Teatro Metropólitan de la CDMX: Horarios, rutas y posible setlist

Este martes 16 de diciembre la agrupación femenina de K-Pop conocida como KATSEYE se estará presentando en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México como parte de su gira mundial ‘Beatiful Chaos’, en uno de los conciertos más esperados de todo el año, por lo que nosotros te contaremos todo lo que debe de saber.

La agrupación firmada por HYBE (la compañía a donde pertenece BTS) ha generado un gran furor en este último año dentro de la escena mundial de música, donde su crecimiento ha sido a pasos agigantados, por lo que esta fecha en el corazón de la CDMX promete ser un noche inolvidable.

¿Cuál será el posible setlist de KATSEYE en el Teatro Metropolitan?

La agrupación californiana formada Manon, Sophia, Daniela, Lara, Megan y Yoonchae estarán presentando un setlist muy similar al del resto de sus fechas, donde podríamos escuchar:



Debut

Gameboy

I’m Pretty

Mean Girls

Internet Girl

Milkshake

Gabriela

Time Lapse

Girls Don’t Like

Tonight I Might

Dirty Water

All the Same

Flame

Monster High Fright Song

M.I.A

Gnarly

Touch

My Way

¿Cuáles son los horarios de KATSEYE en el Teatro Metropólitan de la CDMX?

A través de las redes de Ocesa K-Pop se compartieron los horarios sobre las actividades de esta gran fecha:

Check In VIP: 5:00 pm

Soundcheck VIP: 6:30 pm

Accesos Generales: 7:00 pm

Show: 9:00 pm

*La foto se tomará al terminar el concierto*

¿Cómo llegar al Teatro Metropólitan en transporte?

Este recinto se encuentra en la Avenida Independencia #90, en la Colonia Centro, Centro de la Alcaldía Cuauhtémoc.