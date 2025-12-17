Concierto de KATSEYE en el Teatro Metropólitan de la CDMX: Horarios, rutas y posible setlist
Esto es TODO lo que debes de saber sobre el concierto de KATSEYE en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.
Este martes 16 de diciembre la agrupación femenina de K-Pop conocida como KATSEYE se estará presentando en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México como parte de su gira mundial ‘Beatiful Chaos’, en uno de los conciertos más esperados de todo el año, por lo que nosotros te contaremos todo lo que debe de saber.
La agrupación firmada por HYBE (la compañía a donde pertenece BTS) ha generado un gran furor en este último año dentro de la escena mundial de música, donde su crecimiento ha sido a pasos agigantados, por lo que esta fecha en el corazón de la CDMX promete ser un noche inolvidable.
¿Cuál será el posible setlist de KATSEYE en el Teatro Metropolitan?
La agrupación californiana formada Manon, Sophia, Daniela, Lara, Megan y Yoonchae estarán presentando un setlist muy similar al del resto de sus fechas, donde podríamos escuchar:
- Debut
- Gameboy
- I’m Pretty
- Mean Girls
- Internet Girl
- Milkshake
- Gabriela
- Time Lapse
- Girls Don’t Like
- Tonight I Might
- Dirty Water
- All the Same
- Flame
- Monster High Fright Song
- M.I.A
- Gnarly
- Touch
- My Way
¿Cuáles son los horarios de KATSEYE en el Teatro Metropólitan de la CDMX?
A través de las redes de Ocesa K-Pop se compartieron los horarios sobre las actividades de esta gran fecha:
Check In VIP: 5:00 pm
Soundcheck VIP: 6:30 pm
Accesos Generales: 7:00 pm
Show: 9:00 pm
*La foto se tomará al terminar el concierto*
¿Cómo llegar al Teatro Metropólitan en transporte?
Este recinto se encuentra en la Avenida Independencia #90, en la Colonia Centro, Centro de la Alcaldía Cuauhtémoc.
- Las estaciones de Metro más cercanas son Hidalgo de la Línea 2 (color azul) y Juárez de la Línea 3 (color verde olivo), donde podrás llegar a cinco minutos caminando.
- Si deseas llegar en Metrobús de igual modo puedes bajar en las estaciones de Hidalgo o Juárez, ambas de la Línea 3 (color verde).
- Si deseas llegar en transporte particular, las avenidas cercanas son Balderas, Juárez y Reforma.
¿Listxs para hoy?🤍 pic.twitter.com/DvX7GOdhD0— OCESA K-pop (@ocesa_kpop) December 16, 2025