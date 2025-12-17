El curioso dato que revela por qué Welcome to Derry también es una historia de viajes en el tiempo

La primera temporada de Welcome to Derry terminó el pasado domingo 14 de diciembre, sin embargo, aquí te diremos porque esta serie no sólo trata de terror, sino también de viajes en el tiempo. It fue derrotado por los padres de Los Perdedores, el grupo de amigos que matan a esta entidad.

¿Por qué Welcome to Derry es una serie de viajes en el tiempo?

La razón por la que muchos aseguran que Welcome to Derry no sólo es una historia de terror, sino también de viajes en el tiempo, se debe a que, en el episodio final de su primera temporada, IT le dice a Marge Truman que primero llega el amor, luego el matrimonio y después su hijo, llamado Richie, en honor al niño que se sacrificó por ella en el Black Spot.

Es aquí donde el payaso tenebroso le dice que, si mata a la mamá de uno de los Perdedores que lo mató, quizás así pueda sobrevivir: “Futuro, presente, pasado, todo es lo mismo para mí, no importa, el tiempo siempre es el mismo en mi universo”, le dice It a Marge quien es la madre de Richie Tozier.

¿Cuándo sale la segunda temporada de Welcome to Derry?

Por otro lado, la segunda temporada de Welcome to Derry saldrá hasta dentro de 2 años, y se estima que pueda estrenarse en el 2027, sin embargo, otros rumores apuntan a que la segunda campaña de esta historia de terror se verá en las plataformas hasta el 2029. Cabe señalar que, este proyecto contará con 3 ediciones.

¿Quiénes son los ancestros de los perdedores?

Leroy Hanlon es el abuelo de Mike Hanlon, un integrante del Club de los Perdedores

Will Hanlon es el padre directo de Mike Hanlon e hijo de Leroy

Teddy Uris podría ser un familiar directo de Stanley Uris, el miembro judío del Club de los Perdedores

Clint Bowers es uno de los policías corruptos y abuelo de Henry Bowers, el abusón que molesta a los Perdedores

Marge Truman es la madre de Richi Tozier, y es ella a la que IT le revela parte del futuro, o mejor dicho, de lo que sucederá en los siguientes 27 años

