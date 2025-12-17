¿Avatar de James Cameron es un PLAGIO? El aclamado director de cine enfrenta MILLONARIA demanda; esto se sabe

Esta semana llega a cines de México - y el mundo - la tercera entrega de Avatar: Fuego y Cenizas. La cinta, dirigida por el multipremiado cineasta, James Cameron , sigue la historia de Jake Sully (Sam Worthington), Neytiri ( Zoe Saldaña ) y el resto de su familia, mientras exploran el elemento fuego de los Na’vi. Si bien el estreno ha causado gran expectativa entre los fanáticos de la franquicia, este se ha visto manchado por la polémica, pues un animador demandó a James Cameron y Disney por supuesto PLAGIO.

¿Avatar de James Cameron es un PLAGIO? Esto dice la MILLONARIA demanda en contra de James Cameron

La demanda, presentada ante un tribunal federal de California por el animador de 3D, Eric Ryder, asegura que Cameron copió elementos de una historia de ciencia ficción, desarrollada por Ryder, a finales de los 90s. Según los documentos, el ganador al Oscar habría tenido la oportunidad de tomar la idea de Ryder dado que éste trabajó durante un tiempo en Lightstorm Entertainment, empresa del aclamado cineasta canadiense.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Eric denuncia a James por plagio. En 2011, el animador presentó una denuncia similar, de igual manera, ante un tribunal del Golden State. No obstante, la demanda fue desestimada tras comprobarse que, en efecto, James Cameron fue el creador original de Avatar y que la historia de Ryder fue enviada a Lightstorm tiempo después. Actualmente, el demandante exige un pago de $500 millones de dólares por daños y perjuicios, así como una orden para impedir el estreno de la tercera cinta.

¿Cuándo se estrena ‘Avatar: Fuego y Cenizas’ en México? Esta es la fecha de lanzamiento

La tercera entrega de la saga de ‘Avatar’, ‘Fuego y Cenizas’, tendrá su estreno en cines de México y Latinoamérica este jueves, 18 de diciembre; mientras que el lanzamiento en Estados Unidos está programado para el viernes, 19. De momento, ni James Cameron ni Disney se han pronunciado respecto al supuesto plagio. No obstante, en una entrevista reciente, el cineasta reveló que esta tercera entrega está inspirada en sus experiencias como padre.

De momento, ‘Avatar: Fuego y Cenizas’ cuenta con una recepción ambivalente por parte de la crítica. En sitios como Rotten Tomatoes debutó con una aceptación del 69 por ciento, mientras que en Metacritic cuenta con 61 puntos sobre 100 y, en IMDb con un 68 por ciento.