Uno de los actores surcoreanos del momento estará ofreciendo un fan meeting en la Ciudad de México y en Monterrey

Este martes se confirmó que el actor, modelo y cantante surcoreano Park Bo Gum, quien ha estado en boca de todos tras su último k-drama “Si la Vida te da Naranjas”, ofrecerá un par de fan meeting’s en México en 2025 como parte de su gira BE WITH YOU.

El artista estará presentándose en México en 2 de las 4 fechas que realizará en toda Latinoamérica como parte de su tour, misma que también incluye a Brasil y Chile.

¿Cuándo y dónde estará Park Bo Gum?

Se ha confirmado que el día 17 de septiembre estará en la Arena Monterrey y el 19 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México de la mano de la promotora Ninshi Entertainment.

Por ahora no hay detalles oficiales sobre el precio de los boletos para su fan meeting, aunque los fans especulan que los precios podrían ir desde los $1,600 hasta los $6,900 pesos mexicanos.

¿Quién es Park Bo Gum?

La celebridad ha ganado bastante reconocimiento en el mundo del entretenimiento asiático, aunque en los últimos años, su popularidad lo ha llevado a más partes del mundo, sobre todo por su versatilidad en la actuación dentro de los k-dramas y su talento como cantante.

“Reply 1988" (2015–2016), donde dió vida a Choi Taek, siendo este uno de sus mejores papeles y el que lo catapultó al estrellato en Corea del Sur y el mundo.

“Love in the Moonlight” (2016), k-drama con tintes históricos donde actúo como el Príncipe Lee Yeong, mismo que lo consolidó como una de las celebridades más grandes de Corea del Sur.

En “Record of Youth” (2020) interpretó a un modelo que busca ser actor, siendo este un trabajo que lo llevó a expandirse en más ámbitos.

Este año Park Bo Gum participó como protagonista en el reconocido drama “Si la Vida te da Mandarinas”, proyecto que lo ha mantenido en los últimos meses en tendencia debido a su gran trabajo.